Для обеих команд это важнейший матч сезона. Если победит «Барселона», то это снимет вопрос о чемпионстве. Победа «Реала» сократит разрыв между командами до одного пункта. Таким образом, «сливочные» имеют хороший шанс вернуться в борьбу за титул.
«Реал» должен быть свежее. «Барса» на неделе играла с «Интером» в Лиге чемпионов, где потратила немало сил. Гости это понимают и отдадут все силы, чтобы отомстить за финал Кубка Испании.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом «Барселону» за 1.89, на ничью можно поставить за 4.50, на победу «Реала» — за 3.70.
- Эксперты LiveSport предложили две ставки с высокими коэффициентами. Они доступны в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Барселоны» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
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