В 36-м туре испанской Примеры состоится «Эль-класико» между. Матч назначен на 11 мая 17:15 мск.

Для обеих команд это важнейший матч сезона. Если победит «Барселона», то это снимет вопрос о чемпионстве. Победа «Реала» сократит разрыв между командами до одного пункта. Таким образом, «сливочные» имеют хороший шанс вернуться в борьбу за титул.

«Реал» должен быть свежее. «Барса» на неделе играла с «Интером» в Лиге чемпионов, где потратила немало сил. Гости это понимают и отдадут все силы, чтобы отомстить за финал Кубка Испании.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом «Барселону» за 1.89, на ничью можно поставить за 4.50, на победу «Реала» — за 3.70.

Эксперты LiveSport предложили две ставки с высокими коэффициентами. Они доступны в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Барселоны» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.