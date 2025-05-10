Мохамед Салах: Мечтаю выиграть «Золотой мяч» для своего народа

Нападающийподчеркнул, что мечтает выиграть «Золотой мяч» для народа Египта.

«Я хотел бы выиграть Золотой мяч для своего народа. Когда ты родом из египетской деревни, в детстве трудно мечтать о такой награде. Мы будем защищать наш титул с Ливерпулем и сыграем в Лиге чемпионов, а с Египтом — в Кубке Африки и, я надеюсь, на чемпионате мира. Я хочу выиграть все», — приводит слова Салаха L’Equipe.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот и сам Салах неоднократно отмечали, что для получения «Золотого мяча» крайне важно выиграть с клубом крупный трофей — чаще всего обладателями становятся игроки, добившиеся успеха с командой в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Салах забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи в 49 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, а также был признан Футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).