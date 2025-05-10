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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    Мохамед Салах: Мечтаю выиграть «Золотой мяч» для своего народа

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подчеркнул, что мечтает выиграть «Золотой мяч» для народа Египта.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Я хотел бы выиграть Золотой мяч для своего народа. Когда ты родом из египетской деревни, в детстве трудно мечтать о такой награде. Мы будем защищать наш титул с Ливерпулем и сыграем в Лиге чемпионов, а с Египтом — в Кубке Африки и, я надеюсь, на чемпионате мира. Я хочу выиграть все», — приводит слова Салаха L’Equipe.

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот и сам Салах неоднократно отмечали, что для получения «Золотого мяча» крайне важно выиграть с клубом крупный трофей — чаще всего обладателями становятся игроки, добившиеся успеха с командой в Лиге чемпионов.

    В нынешнем сезоне Салах забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи в 49 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, а также был признан Футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

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