ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ
    Все новости спорта

    Арне Слот: Разочарован уходом Трента, но уверен, что на его место придет хороший игрок

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал уход Трента Александер-Арнольда, отметив, что он разочарован этим решением.

    Трент Александер-Арнольд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд

    «Я думаю, как и все, кто любит Ливерпуль и болеет за него, я разочарован уходом Трента. Потому что клуб покидает не только хороший человек, но и очень-очень хороший защитник. У меня есть опыт, что если уходит очень хороший игрок, то на его место приходит следующий очень хороший игрок, и, вероятно, так будет и сейчас», — цитирует Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    Александер-Арнольд официально объявил о своём уходе из «Ливерпуля» 5 мая. По информации СМИ, он, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале», с которым уже согласовал пятилетний контракт.

    За время выступлений за «Ливерпуль» Трент провёл 349 матчей, забил 22 гола и отдал 87 результативных передач, выиграв с клубом все главные трофеи, включая Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия начнет турнир с победы
  • Швейцария — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словения — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 13:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 13:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры