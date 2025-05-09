Арне Слот: Разочарован уходом Трента, но уверен, что на его место придет хороший игрок

Главный тренерпрокомментировал уход, отметив, что он разочарован этим решением.

«Я думаю, как и все, кто любит Ливерпуль и болеет за него, я разочарован уходом Трента. Потому что клуб покидает не только хороший человек, но и очень-очень хороший защитник. У меня есть опыт, что если уходит очень хороший игрок, то на его место приходит следующий очень хороший игрок, и, вероятно, так будет и сейчас», — цитирует Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Александер-Арнольд официально объявил о своём уходе из «Ливерпуля» 5 мая. По информации СМИ, он, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале», с которым уже согласовал пятилетний контракт.

За время выступлений за «Ливерпуль» Трент провёл 349 матчей, забил 22 гола и отдал 87 результативных передач, выиграв с клубом все главные трофеи, включая Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.