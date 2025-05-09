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    Салах назван лучшим игроком года в Англии по версии журналистов

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) по итогам сезона.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Для 32-летнего египтянина эта награда стала третьей в карьере — ранее он получал её в сезонах 2017/18 и 2021/22, сравнявшись по этому показателю с легендой «Арсенала» Тьерри Анри.

    В нынешнем сезоне Салах забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи во всех турнирах, а в Премьер-лиге его показатели составили 28 голов и 18 результативных передач.

    Календарь и таблица АПЛ

    Салах выиграл голосование с рекордным отрывом — за него проголосовали более 90% из 900 членов FWA, что стало самым большим преимуществом победителя в XXI веке.

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