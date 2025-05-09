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    Постекоглу: Я очень горжусь командой

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    Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после выхода в финал Лиги Европы отметил, что гордится командой. По мнению специалиста, команда отлично справляется с трудностями.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    В полуфинале турнира «Тоттенхэм» по сумме двух встреч одолел «Буде-Глимт» (5-1).

    «Я очень горжусь командой. Мы заслужили победу и с нетерпением ждем финала. За время турнира мы стали более зрелыми. Вы можете видеть, что игроки понимают, что от них требуется. Они были сосредоточены на том, что мы должны были сделать. Мы задействовали каждого игрока в команде, мы привыкли к трудностям и преодолеваем их. Они действительно хорошо справились», — приводит Sky Sports слова тренера.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В финале Лиги Европы лондонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».

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