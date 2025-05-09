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    Николай Писарев«Ничьей с ЦСКА достаточно, чтобы "Краснодар" потерял уверенность». Писарев — о 28-м туре РПЛ
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    Наумов: «Спартак» умеет обыгрывать «Динамо», у него часто это получается

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями перед матчем 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Спартак умеет обыгрывать "Динамо", у него часто это получается. Но в этот раз победить "красно‑белым" не удастся. Будет ничья. Футболисты "Динамо" очень будут стараться показать себя, ведь скоро придет новый тренер: кого‑то на эту должность наверняка клуб смотрит.

    Ну, а "Спартак" умеет играть с этим соперником, у "красно‑белых" быстрая команда, а у "Динамо" очень медленная защита, при этом нападение динамовцев выглядит неплохо. Поэтому будет ничья, где‑нибудь 1:1», — сказал Наумов «Матч ТВ».

  • «Ничьей с ЦСКА достаточно, чтобы "Краснодар" потерял уверенность». Писарев — о 28-м туре РПЛ
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  • Сегодня

    • Матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 28-го тура РПЛ состоится 11-го мая в 19:30 мск.

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