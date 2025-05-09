Игнатьев: «Спартак» — фаворит в матче против «Динамо»

Заслуженный тренер РСФСРподелился мыслями перед матчем 28-го тура РПЛ между

«Кто фаворит в матче "Динамо" — "Спартак"? Для меня это гости. "Спартак" во всех встречах с лидерами показывает более цельную и дисциплинированную игру. Правда, бывают проблемы в обороне.

"Красно-белые" показывают приличный футбол и, как я сказал, с такими соперниками играют более внимательно и ответственно.

У Ролана Гусева нет большого тренерского опыта? В целом, если брать весь сезон, можно говорить о тренере в такой плоскости, а в конкретной встрече больше ответственности берут на себя футболисты. Надо зацепить их за живое. Болельщики очень ждут таких матчей. Это все ложится на игроков», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 11-го мая в 19:30 мск.