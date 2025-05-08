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    «МЮ» разгромил «Атлетик» и вышел в финал ЛЕ

    «МЮ» — «Атлетик»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Английский «Манчестер Юнайтед» победил испанский «Атлетик» в ответном матче Лиги Европы — 4:1.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Счет на 31-й минуте открыл опорник гостей Микель Хаурехисар.

    На 72-й минуте вышедший на замену Мэйсон Маунт сравнял счет, голевую передачу ему отдал Лени Йоро.

    На 80-й минуте победу «МЮ» принес Каземиро с передачи Бруну Фернандеша.

    Через пять минут Расмус Хейлунн забил третий мяч манкунианцев.

    Точку в матче поставил в компенсированное время Мэйсон Маунт, оформивший дубль.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Манчестер Юнайтед — Атлетик 4:1
    Голы: 0:1 Микель Хаурегисар (31'), 1:1 Мэйсон Маунт (72'), 2:1 Каземиро (80'), 3:1 Расмус Хёйлунн (85'), 4:1 Мэйсон Маунт (90 + 1') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Виктор Линделёф (Гарри Амасс, 81'), Гарри Магуайр, Лени Йоро, Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 62'), Патрик Доргу, Мануэль Угарте (Мэйсон Маунт, 62'), Каземиро (Кобби Майну, 81'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 63'), Расмус Хёйлунн Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 62'), Унаи Гомес (Горка Гурусета, 67'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 62'), Мароан Саннади, Алехандро Беренгер, Альваро Джало (Aingeru Olabarrieta, 62') Предупреждения: Нуссайр Мазрауи (25'), Микель Хаурегисар (39'), Каземиро (59'), Унай Нуньес (78'), Алехандро Беренгер (78'), Мароан Саннади (89'), Патрик Доргу (90 + 1')

    Напомним, что первая игра завершилась также победой «МЮ» со счетом 3:0.

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