Гасилин: «Динамо» должно обыграть «Спартак»

Бывший футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«Мне кажется, что в этой игре "Динамо" должно выиграть.

Почему? Они сейчас играют лучше. Нет такой колоссальной разницы между "Спартаком" и "Динамо".

Для "Спартака" сейчас главное — это Кубок. Поэтому можем увидеть ротацию. Биться за тройку? Место важно, но команда всегда стремится бороться за чемпионство.

Гладышев забьет? В последних матчах это олицетворение того парня, который должен брать на себя лидерские качества. Явный лидер команды. К нему пришла уверенность. Это будет главная ударная сила команды», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 11-го мая в 19:30 мск.