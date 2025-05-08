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    Гасилин: «Динамо» должно обыграть «Спартак»

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    Бывший футболист «Спартака» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «красно-белыми».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Мне кажется, что в этой игре "Динамо" должно выиграть.

    Почему? Они сейчас играют лучше. Нет такой колоссальной разницы между "Спартаком" и "Динамо".

    Для "Спартака" сейчас главное — это Кубок. Поэтому можем увидеть ротацию. Биться за тройку? Место важно, но команда всегда стремится бороться за чемпионство.

    Гладышев забьет? В последних матчах это олицетворение того парня, который должен брать на себя лидерские качества. Явный лидер команды. К нему пришла уверенность. Это будет главная ударная сила команды», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

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