Абаскаль: Жаль, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство

Экс-наставник «Спартака»отреагировал на то, что московский клуб в текущем сезоне уже не претендует на чемпионство в РПЛ.

«Это футбол. Жаль, что они потеряли шансы на победу в чемпионате России, жаль как людей внутри клуба, так и болельщиков. Наш "Спартак", с молодыми футболистами в первый сезон оказался на 3-м месте. Если бы не травмы, мы бы находились в борьбе за золото. Но мы все равно говорим о совершенно другом составе: Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Хлусевич, Зиньковский (но он был старше 23 лет). Команда, практически полностью собранная из россиян без большого опыта игры на высоком уровне», — сказал Абаскаль «СЭ».

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.

Календарь и таблица РПЛ

После 27 туров РПЛ «Спартак» идет 4-м в таблице, набрав 51 очко.