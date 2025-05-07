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    «ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

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    Усман Дембеле
    «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в рамках ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    ПСЖ — Арсенал Лондон :
    ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард

    До матча

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» уверенно стартовал в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Арсенал» со счетом 1:0. Победу парижанам принес быстрый мяч Усмана Дембеле, который отличился уже на 4-й минуте. Этот гол стал для него восьмым в текущем розыгрыше турнира.

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    • Путь «ПСЖ» к полуфиналу выдался тернистым. На общем этапе команда Луиса Энрике была в шаге от вылета, выиграв лишь один из первых пяти матчей. Однако три победы подряд позволили зацепиться за стыки. В плей-офф парижане легко прошли «Брест», затем выстояли против «Ливерпуля» в серии пенальти, а в четвертьфинале в упорной борьбе прошли «Астон Виллу».

    Чемпионство во Франции парижане оформили досрочно, но после этого сбавили обороты: в последних трех турах Лиги 1 не смогли победить — сначала сыграли вничью с «Нантом» (1:1), а затем потерпели два подряд поражения от «Ниццы» (1:3) и «Страсбура» (1:2).

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    «Арсенал»

    «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 0:1. Уже на 4-й минуте встречи «канониры» оказались в роли отыгрывающихся, а затем так и не смогли пробить Джанлуиджи Доннарумму, нанеся пять ударов в створ.

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    • Путь «Арсенала» к этой стадии начался сразу с 1/8 финала — на общем этапе команда заняла третье место. В первом раунде плей-офф лондонцы не оставили шансов ПСВ: 7:1 в Эйндховене и ничья 2:2 на «Эмирейтс» без особого напряжения.

    В АПЛ борьба за чемпионство для подопечных Микеля Артеты уже завершена, но сохраняется интрига за второе место. Сейчас «Арсенал» идет на этой позиции, но «Манчестер Сити» всего в трех очках позади. К тому же «канониры» не побеждали в двух последних домашних матчах Премьер-лиги: ничья с «Кристал Пэлас» (2:2) и поражение от «Борнмута» (1:2).

    Личные встречи

    В 5-ти очных матчах на счету «Арсенала» 2 победы, «ПСЖ» выиграл один раз и еще дважды была зафиксирована ничья.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал» с коэффициентом 2.20.

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