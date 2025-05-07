«ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция

«ПСЖ» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в рамках ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал ПСЖ — Арсенал Лондон : ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард

До матча

«ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно стартовал в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Арсенал» со счетом 1:0. Победу парижанам принес быстрый мяч Усмана Дембеле, который отличился уже на 4-й минуте. Этот гол стал для него восьмым в текущем розыгрыше турнира.

Путь «ПСЖ» к полуфиналу выдался тернистым. На общем этапе команда Луиса Энрике была в шаге от вылета, выиграв лишь один из первых пяти матчей. Однако три победы подряд позволили зацепиться за стыки. В плей-офф парижане легко прошли «Брест», затем выстояли против «Ливерпуля» в серии пенальти, а в четвертьфинале в упорной борьбе прошли «Астон Виллу».

Чемпионство во Франции парижане оформили досрочно, но после этого сбавили обороты: в последних трех турах Лиги 1 не смогли победить — сначала сыграли вничью с «Нантом» (1:1), а затем потерпели два подряд поражения от «Ниццы» (1:3) и «Страсбура» (1:2).

«Арсенал»

«Арсенал» потерпел домашнее поражение от «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 0:1. Уже на 4-й минуте встречи «канониры» оказались в роли отыгрывающихся, а затем так и не смогли пробить Джанлуиджи Доннарумму, нанеся пять ударов в створ.

Путь «Арсенала» к этой стадии начался сразу с 1/8 финала — на общем этапе команда заняла третье место. В первом раунде плей-офф лондонцы не оставили шансов ПСВ: 7:1 в Эйндховене и ничья 2:2 на «Эмирейтс» без особого напряжения.

В АПЛ борьба за чемпионство для подопечных Микеля Артеты уже завершена, но сохраняется интрига за второе место. Сейчас «Арсенал» идет на этой позиции, но «Манчестер Сити» всего в трех очках позади. К тому же «канониры» не побеждали в двух последних домашних матчах Премьер-лиги: ничья с «Кристал Пэлас» (2:2) и поражение от «Борнмута» (1:2).

Личные встречи

В 5-ти очных матчах на счету «Арсенала» 2 победы, «ПСЖ» выиграл один раз и еще дважды была зафиксирована ничья.