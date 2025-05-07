ПСЖ — Арсенал: ставка за 2.20 и прогноз на матч Лиги чемпионов

ПСЖ
Арсенал Лондон
«ПСЖ»
Турнирное положение: во время этапа лиги парижане смогли набрать 13 очков и финишировали только на 15-м месте.
После этого «красно-синие» уже успели пройти «Брест», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». В чемпионате Франции команда из Парижа уже давно и досрочно стала чемпионатом и играет без мотивации.
ПСЖ — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре столичный коллектив неожиданно проиграл «Страсбургу» (1:2).
До этого же парижская команда смогла переиграть «Арсенал» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Перед этим команда из столицы Англии также проиграла «Ницце» (1:3), сыграла вничью с «Нантом» (1:1) и выиграла у «Гавра» (2:1).
Не сыграют: травмирован Преснел Кимпембе. Также под вопросом участие во встрече Усмана Дембеле.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике мчатся за треблом в текущем сезоне. У «ПСЖ» все хорошо: команда уже стала чемпионом Франции и вышла в финал Кубка Франции, а также близка к выходу в финал Лиги чемпионов.
«ПСЖ» уже откровенно бросил играть в Лиге 1, поэтому и проиграл два последних матча. Весь настрой на Лигу чемпионов, самый долгожданный трофей для команды.
«Арсенал»
Турнирное положение: команда из столицы Англии во время этапа лиги смогла набрать 19 очков и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице.
После этого «канониры» уже смогли выбить из турнира «ПСВ» и «Реал».
В чемпионате Англии столичный коллектив идет на второй строчке, уже точно не поднимется выше, но и ниже зоны Лиги чемпионов не опустится.
Последние матчи: на прошлых выходных лондонская команда проиграла «Борнмуту» (1:2).
До этого же «оружейники» уступили «ПСЖ» (0:1) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов.
Перед этим лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и разгромили «Ипсвич» (4:0).
Не сыграют: в стане «красных» травмированы Жоржиньо, Такехиро Томиясу, Кай Хаверц, Габриэль, Рикардо Калафьори и Габриэль Жезус.
Состояние команды: сейчас коллектив из Лондона тоже настроен исключительно на Лигу чемпионов. «Арсенал» уже лишился шансов на трофеи на внутренней арене, поэтому подопечные Микеля Артеты постараются победить в самом престижном клубном турнире Европы.
По сути, этот матч является самым важным для «Арсенала» в сезоне. Он все и решит. В случае неудачного исхода, «пушкари», по сути, могут спокойно доигрывать сезон.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- «Арсенал» не может выиграть на протяжении 3 последних матчей
- в первой полуфинальной игре «ПСЖ» победил «Арсенал» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Арсенала» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.
- 1.80Интер — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 6.95Интер — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: игра снова будет равной и команды вновь могут много не забить и не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.
Прогноз: матч будет близок к ничейному исходу, которым и может в итоге все завершится.
Ставка: ничья за 3.65.