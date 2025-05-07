ПСЖ — Арсенал: ставка за 2.20 и прогноз на матч Лиги чемпионов

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Арсенал». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: во время этапа лиги парижане смогли набрать 13 очков и финишировали только на 15-м месте.

После этого «красно-синие» уже успели пройти «Брест», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». В чемпионате Франции команда из Парижа уже давно и досрочно стала чемпионатом и играет без мотивации.

Последние матчи: в прошлом туре столичный коллектив неожиданно проиграл «Страсбургу» (1:2).

До этого же парижская команда смогла переиграть «Арсенал» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Перед этим команда из столицы Англии также проиграла «Ницце» (1:3), сыграла вничью с «Нантом» (1:1) и выиграла у «Гавра» (2:1).

Не сыграют: травмирован Преснел Кимпембе. Также под вопросом участие во встрече Усмана Дембеле.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике мчатся за треблом в текущем сезоне. У «ПСЖ» все хорошо: команда уже стала чемпионом Франции и вышла в финал Кубка Франции, а также близка к выходу в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уже откровенно бросил играть в Лиге 1, поэтому и проиграл два последних матча. Весь настрой на Лигу чемпионов, самый долгожданный трофей для команды.

«Арсенал»

Турнирное положение: команда из столицы Англии во время этапа лиги смогла набрать 19 очков и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице.

После этого «канониры» уже смогли выбить из турнира «ПСВ» и «Реал».

В чемпионате Англии столичный коллектив идет на второй строчке, уже точно не поднимется выше, но и ниже зоны Лиги чемпионов не опустится.

Последние матчи: на прошлых выходных лондонская команда проиграла «Борнмуту» (1:2).

До этого же «оружейники» уступили «ПСЖ» (0:1) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов.

Перед этим лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и разгромили «Ипсвич» (4:0).

Не сыграют: в стане «красных» травмированы Жоржиньо, Такехиро Томиясу, Кай Хаверц, Габриэль, Рикардо Калафьори и Габриэль Жезус.

Состояние команды: сейчас коллектив из Лондона тоже настроен исключительно на Лигу чемпионов. «Арсенал» уже лишился шансов на трофеи на внутренней арене, поэтому подопечные Микеля Артеты постараются победить в самом престижном клубном турнире Европы.

По сути, этот матч является самым важным для «Арсенала» в сезоне. Он все и решит. В случае неудачного исхода, «пушкари», по сути, могут спокойно доигрывать сезон.

Статистика для ставок

«ПСЖ» выиграл только 1 из последних 4 матчей

«Арсенал» не может выиграть на протяжении 3 последних матчей

в первой полуфинальной игре «ПСЖ» победил «Арсенал» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Арсенала» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: игра снова будет равной и команды вновь могут много не забить и не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.

Прогноз: матч будет близок к ничейному исходу, которым и может в итоге все завершится.

Ставка: ничья за 3.65.