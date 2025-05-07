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    Стало известно, какие клубы заинтересованы в подписании Де Брейне

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    Стало известно, что руководство «Наполи» всерьез заинтересовано в подписании Де Брейне. В клубе рассчитывают, что Ромелу Лукаку, у которого отличные отношения с полузащитник, поможет оформить трансфер.

    «Ливерпуль» также рассматривает возможность подписания Де Брейне. Бельгиец с детства болел за «мерсисайдцев» и может перейти именно в этот клуб.

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    • В нынешнем сезоне Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 25 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

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