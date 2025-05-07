Стало известно, какие клубы заинтересованы в подписании Де Брейне

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает инсайдер

Стало известно, что руководство «Наполи» всерьез заинтересовано в подписании Де Брейне. В клубе рассчитывают, что Ромелу Лукаку, у которого отличные отношения с полузащитник, поможет оформить трансфер.

«Ливерпуль» также рассматривает возможность подписания Де Брейне. Бельгиец с детства болел за «мерсисайдцев» и может перейти именно в этот клуб.

В нынешнем сезоне Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 25 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.