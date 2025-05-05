«Марсель» увёз ничью из Лилля: команда Де Дзерби осталась на втором месте

На бумаге матч «Лилль» — «Марсель» выглядел как битва за второе место, прямую путёвку в Лигу чемпионов, статус. Но в реальности первый тайм был скорее экономией, чем тратой. Осторожность диктовала условия, и обе команды больше думали о том, как не ошибиться, чем как победить.
Голевые моменты? Их не было вовсе — если не считать эпизод, когда Гринвуд филигранно отдал на ход Мурильо, но тот проиграл дуэль Шевалье. У «Лилля» — ни одного удара в створ. У «Марселя» — два. Болельщики скучали, вратари могли бы прочитать роман, а единственный яркий эпизод — эффектный финт от Балерди, после которого Чуба Акпом оказался на газоне.
Случайность нарушила порядок
Во втором тайме всё изменилось. Сначала — с психологического толчка: «Марсель» вышел более резким, острее двигал мяч и начал атаковать флангами. Именно через фланг и пришёл гол. Гарсия классно разрезал оборону передачей на Рабьо, тот сыграл в касание, и Гуири завершил комбинацию в одно касание — 0:1. Классическая тренерская атака, в которой всё было выверено по миллиметрам.
«Лилль» к тому моменту проснулся лишь раз — когда Дэвид забил, но из офсайда. И казалось, что сейчас «Марсель» просто задушит темпом и контролем. Но…
На 75-й минуте — катастрофа. Рулли, один из самых опытных игроков на поле, почему-то решил разыграть мяч через центр. Его пас оказался идеален, для Джонатана Дэвида. Тот моментально нашёл свободного Матиса Фернандеса-Пардо, и молодой полузащитник без шансов пробил мимо растерянного Рулли — 1:1.
Дэвид мог быть героем, но остался свидетелем
Спустя несколько минут канадец мог принести победу хозяевам. Подхватил мяч после отскока, развернулся, пробил — и буквально сантиметров не хватило, чтобы перевернуть игру окончательно. Мяч прошёл чуть выше перекладины, но момент остался в памяти: «Марсель» стоял в оцепенении, а «Лилль» ловил кураж.
До конца игры был хаос. Фолы, эмоции, жёлтые карточки, спорные моменты, постоянные крики с бровки. Но гола так и не случилось. И итог — ничья, которая больше устраивает «Марсель», чем «Лилль», хотя на табло это никак не отражено.
Напряжение в таблице
«Марсель» набрал 59 очков, вернулся на второе место, но не смог оторваться от пелотона преследователей. Проблема команды Де Дзерби не в обороне или атаке — а в стабильности. К четырём выездным поражениям подряд теперь добавился ещё и ничейный результат, когда матч шёл к победе.
«Лилль» с 57 очками идёт пятым, но сохраняет все шансы. Команда Женезьо вновь доказала, что умеет терпеть, возвращаться и не проигрывать дома — они остаются одной из двух команд, забивающих в каждом домашнем матче сезона. А борьба за Лигу Чемпионов в оставшихся трёх турах будет просто огненной: сразу 5 команд могут занять второе место.