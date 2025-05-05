«Жирона» борется за выживание, находясь в трех очках от зоны вылета. Команда в прошлом туре добилась ничьи с «Леганесом», что позволило ей набрать первый пункт после четырех поражений подряд.
«Мальорка» претендует на место в еврокубках. У гостей есть шанс запрыгнуть в зону Лиги Европы. Для этого им необходимо выиграть. При этом они победили только в одном из пяти поединков турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Жирона» — фаворит букмекеров. 1.99 они дают на нее, 4.00 — на победу «Мальорки». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.
- Аналитики LiveSport дали прогноз на матч, в котором предложили две ставки.
- ИИ дал свой прогноз на игру. По его мнению, матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
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