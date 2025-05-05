встретятся 5 мая на стадионе «Монтивилли». Поединок 34-го тура Примеры начнется в 22:00 мск.

«Жирона» борется за выживание, находясь в трех очках от зоны вылета. Команда в прошлом туре добилась ничьи с «Леганесом», что позволило ей набрать первый пункт после четырех поражений подряд.

«Мальорка» претендует на место в еврокубках. У гостей есть шанс запрыгнуть в зону Лиги Европы. Для этого им необходимо выиграть. При этом они победили только в одном из пяти поединков турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Жирона» — фаворит букмекеров. 1.99 они дают на нее, 4.00 — на победу «Мальорки». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.

Аналитики LiveSport дали прогноз на матч, в котором предложили две ставки.

ИИ дал свой прогноз на игру. По его мнению, матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.