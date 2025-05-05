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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    «Жирона» — «Мальорка»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Жирона» и «Мальорка» встретятся 5 мая на стадионе «Монтивилли». Поединок 34-го тура Примеры начнется в 22:00 мск.

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    «Жирона» борется за выживание, находясь в трех очках от зоны вылета. Команда в прошлом туре добилась ничьи с «Леганесом», что позволило ей набрать первый пункт после четырех поражений подряд.

    «Мальорка» претендует на место в еврокубках. У гостей есть шанс запрыгнуть в зону Лиги Европы. Для этого им необходимо выиграть. При этом они победили только в одном из пяти поединков турнира.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Жирона» — фаворит букмекеров. 1.99 они дают на нее, 4.00 — на победу «Мальорки». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.

    • Аналитики LiveSport дали прогноз на матч, в котором предложили две ставки.

    • ИИ дал свой прогноз на игру. По его мнению, матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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