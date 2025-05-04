В 35-м туре английской Премьер-лигиустроят лондонское дерби. Оно состоится 4 мая в 16:00 мск.

Если не брать последнюю тройку команд, то «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» в числе худших. Тем не менее группа вылета уже сформировалась и бояться нечего. Главный вопрос, сможет ли кто-то прервать свою полосу неудач.

«Тоттенхэм» потерпел три поражения подряд, хотя у команды Постекоглу сейчас борьба за Лигу Европы. «Вест Хэм» давно не побеждал и уже забыл, что это такое.

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне команды встречались только раз и тогда «шпоры» выиграли со счетом 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предсказали победителя поединка.

подготовили прогноз, в котором предсказали победителя поединка. Букмекеры назначили «Вест Хэм» фаворитом матча. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 1.96 и 3.55 соответственно. За 3.85 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект верит в успех «Тоттенхэма». Он поставил на его победу 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.