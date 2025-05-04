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    Три очка для «шпор»?

    Вест Хэм — Тоттенхэм: ставка (к. 3.10) и прогноз на АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Вест Хэм» набрал всего 36 очков в 34 матчах АПЛ. А вот забила команда лишь 39 мячей в ворота соперников.

    Вест Хэм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Брайтону» (2:3).

    До того команда подписала мировую с «Саутгемптоном» (1:1). При этом чуть ранее она уступила «Ливерпулю» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Молотобойцы» нынче крайне нестабильны. Да и пропустила команда уже 58 мячей в чемпионате.

    Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» победил и уступил по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» явно хотят завершить чемпионат выше, чем прямо над зоной вылета.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» провалили текущий чемпионат. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» сумел разжиться лишь 37 очками. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Шпоры» переиграли «Буде-Глимт» (3:1).

    До того команда была разбита «Ливерпулем» (1:5). Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Бергвалл, Раду Драгусин, Сон Хын Мин — травмированы.

    Состояние команды: «Шпоры» сконцентрированы на Лиге Европы. А вот чемпионат команда давно просто доигрывает.

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    При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 62 мяча в 34 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и победа над норвежцами отняла немало физических и моральных сил.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Шпоры» постараются подняться на несколько строчек выше.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    • «Шпоры» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    • «Молотобойцы» забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Вест Хэм» недостаточно стабилен, да и атака «шпор» вполне-себе преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вест Хэм — Тоттенхэм?

    Матч Вест Хэм — Тоттенхэм состоится 04 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вест Хэм — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вест Хэм — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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