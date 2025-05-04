Вест Хэм — Тоттенхэм: ставка (к. 3.10) и прогноз на АПЛ

4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Вест Хэм» набрал всего 36 очков в 34 матчах АПЛ. А вот забила команда лишь 39 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Брайтону» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Саутгемптоном» (1:1). При этом чуть ранее она уступила «Ливерпулю» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче крайне нестабильны. Да и пропустила команда уже 58 мячей в чемпионате.

Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» победил и уступил по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» явно хотят завершить чемпионат выше, чем прямо над зоной вылета.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» провалили текущий чемпионат. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» сумел разжиться лишь 37 очками. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Шпоры» переиграли «Буде-Глимт» (3:1).

До того команда была разбита «Ливерпулем» (1:5). Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: Лукас Бергвалл, Раду Драгусин, Сон Хын Мин — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» сконцентрированы на Лиге Европы. А вот чемпионат команда давно просто доигрывает.

При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 62 мяча в 34 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и победа над норвежцами отняла немало физических и моральных сил.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Шпоры» постараются подняться на несколько строчек выше.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем почти 2 гола за матч

«Шпоры» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

«Молотобойцы» забивают в среднем чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные гости мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активны в атаке.

«Вест Хэм» недостаточно стабилен, да и атака «шпор» вполне-себе преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60