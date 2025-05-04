Вест Хэм — Тоттенхэм: ставка (к. 3.10) и прогноз на АПЛ

Вест Хэм
Тоттенхэм
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
При этом «Вест Хэм» набрал всего 36 очков в 34 матчах АПЛ. А вот забила команда лишь 39 мячей в ворота соперников.
Вест Хэм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Брайтону» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Саутгемптоном» (1:1). При этом чуть ранее она уступила «Ливерпулю» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче крайне нестабильны. Да и пропустила команда уже 58 мячей в чемпионате.
Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» победил и уступил по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» явно хотят завершить чемпионат выше, чем прямо над зоной вылета.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» провалили текущий чемпионат. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» сумел разжиться лишь 37 очками. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Шпоры» переиграли «Буде-Глимт» (3:1).
До того команда была разбита «Ливерпулем» (1:5). Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Бергвалл, Раду Драгусин, Сон Хын Мин — травмированы.
Состояние команды: «Шпоры» сконцентрированы на Лиге Европы. А вот чемпионат команда давно просто доигрывает.
При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 62 мяча в 34 матчах чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и победа над норвежцами отняла немало физических и моральных сил.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Шпоры» постараются подняться на несколько строчек выше.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем почти 2 гола за матч
- «Шпоры» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч
- «Молотобойцы» забивают в среднем чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: Номинальные гости мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активны в атаке.
«Вест Хэм» недостаточно стабилен, да и атака «шпор» вполне-себе преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60