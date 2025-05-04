Семак: Сложная игра, но других и не будет

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Первый тайм? Необходимо было забивать. У Саши Соболева были два убойнейших момента, в таких матчах желательно забивать первыми. Ошиблись в обороне, в том числе в эпизоде с пропущенным мячом. В остальном моменты были убойнейшие, нужно забивать. По —другому и не бывает. Хорошо, что проявили характер и, проигрывая, смогли победить. Сложная игра, но других и не будет.

Соболев? Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него кроме голов было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой. Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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После этой победы «Зенит» идет вторым с 57 очками и отстает от лидера «Краснодара» на четыре очка за три тура до финиша чемпионата. «Пари НН» в зоне стыков с 23 очками.