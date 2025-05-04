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    «Зенит» сообщил о возвращении Москвичева

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    Пресс-служба «Зенита» проинформировала о возвращении голкипера Богдана Москвичёва, находившегося в аренде в «Оренбурге». Вратарь пройдет реабилитацию после травмы.

    Богдан Москвичев
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    Богдан Москвичев

    «Богдан Москвичёв пройдёт восстановление в Петербурге.

    Вратарь сине-бело-голубых, арендованный "Оренбургом" до конца сезона, получил повреждение в матче с московским "Локомотивом". Игроку была диагностирована травма передней крестообразной связки. Восстановление вратаря пройдёт в Петербурге под наблюдением медицинского штаба "Зенита".

    Сине-бело-голубые желают вратарю здоровья, сил и скорейшего возвращения на поле!» — сказано в заявлении «Зенита».

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    Москвичёв был арендован «Оренбургом» летом 2024 года. Голкипер провел 22 матча во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль».

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