27-й тур Премьер-лиги России —примутна «Арене Химки». Игра состоится 4 мая в 19:30 мск.

У «Химок» 24 очка накануне матча. Они над зоной плей-офф. В случае потери клуб может опустить туда. В последних 4 турах хозяева потеряли 11 пунктов. За 5 игр «красно-черные» победили только один раз.

«Ростов» идет 8-м с 37 очками на счету. В прошлых турах «сельмаши» обыграли «Факел» и сыграли вничью с «Локомотивом». Теперь есть возможность продлить беспроигрышную серию до трех матчей.

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Прогнозы и ставки

Мнение экспертов:

На LiveSport.Ru доступны две ставки на матч. Их можно посмотреть здесь. Эксперты считают, что это будет равная игра и стоит ждать упорной борьбы.

Букмекеры выставили «Ростов» фаворитом, при этом разрыв по коэффициентам незначительный — 2.95 и 2.27 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на победу «Химок» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата России «Химки» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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