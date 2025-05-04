Химки — Ростов: ставка за 3.79, прогноз на РПЛ

4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане пытаются оторваться от опасной зоны. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Химки» на один пункт опережают зону стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Химчане не смогли одолеть «Акрон» (2:2).

До того команда минимально уступила «Зениту». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Крыльев Советов» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Химки» забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Антон Заболотный — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Химчане нынче смотрятся бледновато. До последней ничьей команда уступила трижды кряду.

Матчи с «Ростовом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Химки» уступили 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Вот только отсутствие из-за дисквалификации Заболотного может серьезно повлиять на атакующий потенциал команды.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» набрал всего 37 очков в 26 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Ростовчане переиграли «Локомотив» (2:0).

До того команда подписала мировую с «железнодорожниками» (1:1). А вот поединок с «Факелом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Мохаммад Мохеби — травмирован. Роналдо — дисквалифицирован.

Состояние команды: Ростовчане крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Ростов» относительно преуспевает в плане реализации. Ростовчане настреляли 39 мячей в 26 матчах РПЛ.

Команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Да и Николай Комличенко наколотил 8 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Ростовчане намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Химчане в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

Ростовчане уже 4 года не проигрывают «Химкам»

«Химки» не побеждают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

Ростовчане крайне нестабильны, однако оборона химчан слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Ничья за 3.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.22