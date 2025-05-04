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    В Химках не будет победителя

    Химки — Ростов: ставка за 3.79, прогноз на РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ростов»
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    Бутта Магомедов
    4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 19:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане пытаются оторваться от опасной зоны. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Химки» на один пункт опережают зону стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 26 матчах.

    Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Химчане не смогли одолеть «Акрон» (2:2).

    До того команда минимально уступила «Зениту». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Крыльев Советов» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Химки» забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Антон Заболотный — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Химчане нынче смотрятся бледновато. До последней ничьей команда уступила трижды кряду.

    Матчи с «Ростовом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Химки» уступили 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Вот только отсутствие из-за дисквалификации Заболотного может серьезно повлиять на атакующий потенциал команды.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» набрал всего 37 очков в 26 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Ростовчане переиграли «Локомотив» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «железнодорожниками» (1:1). А вот поединок с «Факелом» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мохаммад Мохеби — травмирован. Роналдо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Ростовчане крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Ростов» относительно преуспевает в плане реализации. Ростовчане настреляли 39 мячей в 26 матчах РПЛ.

    Команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Да и Николай Комличенко наколотил 8 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Ростовчане намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Химчане в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

    • Ростовчане уже 4 года не проигрывают «Химкам»

    • «Химки» не побеждают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Ростовчане крайне нестабильны, однако оборона химчан слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Ничья за 3.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Химки — Ростов?

    Матч Химки — Ростов состоится 04 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Химки — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Химки — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки — Ростов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Химки — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.57.

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    Химки — Ростов: прогноз и ставка за 3.79, статистика, коэффициенты матча 04.05.202519:30. В Химках не будет победителя
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