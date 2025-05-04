Химки — Ростов: ставка за 3.79, прогноз на РПЛ

Химки
Ростов
«Химки»
Турнирное положение: Химчане пытаются оторваться от опасной зоны. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Химки» на один пункт опережают зону стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 26 матчах.
Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Химчане не смогли одолеть «Акрон» (2:2).
До того команда минимально уступила «Зениту». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Крыльев Советов» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Химки» забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Антон Заболотный — дисквалифицирован.
Состояние команды: Химчане нынче смотрятся бледновато. До последней ничьей команда уступила трижды кряду.
Матчи с «Ростовом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Химки» уступили 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Вот только отсутствие из-за дисквалификации Заболотного может серьезно повлиять на атакующий потенциал команды.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ростов» набрал всего 37 очков в 26 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Ростовчане переиграли «Локомотив» (2:0).
До того команда подписала мировую с «железнодорожниками» (1:1). А вот поединок с «Факелом» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Мохаммад Мохеби — травмирован. Роналдо — дисквалифицирован.
Состояние команды: Ростовчане крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Ростов» относительно преуспевает в плане реализации. Ростовчане настреляли 39 мячей в 26 матчах РПЛ.
Команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Да и Николай Комличенко наколотил 8 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Ростовчане намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Химчане в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- Ростовчане уже 4 года не проигрывают «Химкам»
- «Химки» не побеждают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.10.
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Прогноз: Номинальные хозяева еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
Ростовчане крайне нестабильны, однако оборона химчан слишком часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Ничья за 3.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.22