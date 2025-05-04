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    «Спартак»«Факел» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ахмат» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 27-го тура РПЛ «Ахмат»ЦСКА состоится 4 мая в Грозном. Начало поединка в 16:30 мск.

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    «Ахмат» в 5 очках от зоны вылета. Два поражения подряд ухудшили положение команды. Если получится обыграть ЦСКА, то грозненцы даже могут покинуть зону плей-офф.

    «Армейцы» победили в 4 матчах из 5 и давно не проигрывали в турнире. В числе побежденных московские «Спартак» и «Динамо». Так что ЦСКА явно приехал за 3 очками.

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    Прогнозы и ставки

    Мнение экспертов:

    • Аналитики LiveSport.Ru считают, что ЦСКА имеет все шансы на успех. В этом прогнозе они предложили ставки на матч.

    • По мнению букмекеров, ЦСКА не является фаворитом матча. Котировки составляют 2.34 и 3.10 соответственно.

    • ИИ полагает, что матч завершится минимальной победой ЦСКА 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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