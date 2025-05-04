«Ахмат» в 5 очках от зоны вылета. Два поражения подряд ухудшили положение команды. Если получится обыграть ЦСКА, то грозненцы даже могут покинуть зону плей-офф.
«Армейцы» победили в 4 матчах из 5 и давно не проигрывали в турнире. В числе побежденных московские «Спартак» и «Динамо». Так что ЦСКА явно приехал за 3 очками.
Прогнозы и ставки
Мнение экспертов:
- Аналитики LiveSport.Ru считают, что ЦСКА имеет все шансы на успех. В этом прогнозе они предложили ставки на матч.
- По мнению букмекеров, ЦСКА не является фаворитом матча. Котировки составляют 2.34 и 3.10 соответственно.
- ИИ полагает, что матч завершится минимальной победой ЦСКА 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
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