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    ЦСКА продолжит погоню за «Зенитом»?

    Ахмат — ЦСКА: ставка за 2.80 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — ЦСКА
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    Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
    4 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: команда из Грозного борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

    В настоящий момент грозненцы имеют на своем счету 23 очка и занимают лишь 14-е место в в таблице РПЛ.

    Ахмат — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Ахматовцы в текущем сезоне смогли забить всего 23 мяча, а пропустили целых 40.

    Последние матчи: грозненский коллектив в прошлых турах проиграл «Пари НН» (0:1) и «Краснодару» (1:3).

    До этого же «зелено-белые» также уступили «Локомотиву» (1:2) и покинули розыгрыш Кубка России.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Лишь перед этим команда из столицы Чеченской Республики смогла победить «Ростов» (2:1) и сыграла вничью с «Факелом» (0:0), «Спартаком» (0:0) и «Химками» (1:1).

    Не сыграют: травмирован Антон Швец.

    Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева стараются делать все, чтобы остаться в РПЛ, но пока что с этой задачей справиться не получается. Сейчас «Ахмат» на один балл отстает от спасительной зоны, поэтому команде непременно нужно побеждать.

    В прошлом сезоне «Ахмат» стал десятым, а в этом его устроит и двенадцатая строчка, чтобы не попасть в зону стыковых матчей.

    ЦСКА

    Турнирное положение: московский коллектив проводит отличную вторую часть сезона и мчится к медалям РПЛ.

    По итогам 26 туров «армейцы» смогли набрать 51 очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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    • Команда из Москвы 41 раз поразила ворота соперника и только лишь 18 пропустила в свои.

    Последние матчи: среди недели «красно-синие» проиграли «Зениту» (0:2) в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России.

    До этого же москвичи переиграли «Спартак» (2:1) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    Перед этим столичная команда переиграла «Оренбург» (2:0), «Динамо» (3:1), «Динамо» Мх (2:0) и «Акрон» (2:1).

    Не сыграют: в стане команды из столицы России дисквалифицированы Мойзес, Милан Гайич и Миралем Пьянич.

    Состояние команды: весной ЦСКА однозначно является лучшей командой РПЛ, что и подтверждают результат. Пресловутый ромб Марко Николича пока что работает и дает свои плоды.

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    В настоящий момент ЦСКА на один балл опережает «Спартак» и на три очка отстает от «Зенита». Думается, что если команда финиширует третьей, то в клубе точно будут довольны таким результатом.

    Прогноз Михаила Моссаковского

    Телеведущий, журналист и блогер Михаил Моссаковский в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Ахмат» — ЦСКА:

  • Не пытайте насчет точного результата. Равное, абсолютно непредсказуемое противостояние. Фаворита нет. Чего ждать, так это сложного матча.
  • Михаил Моссаковский

    • Полный разбор топ-матчей 27-го тура РПЛ от Бориса Игнатьева и Михаила Моссаковского можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 11 матчей в РПЛ

    • «Ахмат» проиграл 3 последних официальных матча

    • в последней очной игре ЦСКА переиграл «Ахмат» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.10, а победа ЦСКА — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: ЦСКА сейчас в отличной форме и команде нужна победа, поэтому москвичи спокойно могут выиграть.

    Ставка: победа ЦСКА за 2.80.

    Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они должны играть на атаку и могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ахмат — ЦСКА?

    Матч Ахмат — ЦСКА состоится 04 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ахмат — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа ЦСКА.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ахмат — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа ЦСКА» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ахмат — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.10, а победа ЦСКА — в 2.80.

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    Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 04.05.202516:30. ЦСКА продолжит погоню за «Зенитом»?
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