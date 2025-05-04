Ахмат — ЦСКА: ставка за 2.80 и прогноз на матч РПЛ

Ахмат
ЦСКА
«Ахмат»
Турнирное положение: команда из Грозного борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.
В настоящий момент грозненцы имеют на своем счету 23 очка и занимают лишь 14-е место в в таблице РПЛ.
Ахмат — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Ахматовцы в текущем сезоне смогли забить всего 23 мяча, а пропустили целых 40.
Последние матчи: грозненский коллектив в прошлых турах проиграл «Пари НН» (0:1) и «Краснодару» (1:3).
До этого же «зелено-белые» также уступили «Локомотиву» (1:2) и покинули розыгрыш Кубка России.
Лишь перед этим команда из столицы Чеченской Республики смогла победить «Ростов» (2:1) и сыграла вничью с «Факелом» (0:0), «Спартаком» (0:0) и «Химками» (1:1).
Не сыграют: травмирован Антон Швец.
Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева стараются делать все, чтобы остаться в РПЛ, но пока что с этой задачей справиться не получается. Сейчас «Ахмат» на один балл отстает от спасительной зоны, поэтому команде непременно нужно побеждать.
В прошлом сезоне «Ахмат» стал десятым, а в этом его устроит и двенадцатая строчка, чтобы не попасть в зону стыковых матчей.
ЦСКА
Турнирное положение: московский коллектив проводит отличную вторую часть сезона и мчится к медалям РПЛ.
По итогам 26 туров «армейцы» смогли набрать 51 очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Команда из Москвы 41 раз поразила ворота соперника и только лишь 18 пропустила в свои.
Последние матчи: среди недели «красно-синие» проиграли «Зениту» (0:2) в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России.
До этого же москвичи переиграли «Спартак» (2:1) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Перед этим столичная команда переиграла «Оренбург» (2:0), «Динамо» (3:1), «Динамо» Мх (2:0) и «Акрон» (2:1).
Не сыграют: в стане команды из столицы России дисквалифицированы Мойзес, Милан Гайич и Миралем Пьянич.
Состояние команды: весной ЦСКА однозначно является лучшей командой РПЛ, что и подтверждают результат. Пресловутый ромб Марко Николича пока что работает и дает свои плоды.
В настоящий момент ЦСКА на один балл опережает «Спартак» и на три очка отстает от «Зенита». Думается, что если команда финиширует третьей, то в клубе точно будут довольны таким результатом.
Прогноз Михаила Моссаковского
Телеведущий, журналист и блогер Михаил Моссаковский в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Ахмат» — ЦСКА:
Полный разбор топ-матчей 27-го тура РПЛ от Бориса Игнатьева и Михаила Моссаковского можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- ЦСКА не проигрывает на протяжении 11 матчей в РПЛ
- «Ахмат» проиграл 3 последних официальных матча
- в последней очной игре ЦСКА переиграл «Ахмат» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.10, а победа ЦСКА — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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- 1.80Лечче — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: ЦСКА сейчас в отличной форме и команде нужна победа, поэтому москвичи спокойно могут выиграть.
Ставка: победа ЦСКА за 2.80.
Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они должны играть на атаку и могут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.