В 32-м туре чемпионата Франциибудет принимать. Место встречи команд — «Альянц Ривьера». Начало игры в 21:45 мск.

В этом поединке «Ницца» будет пытаться пробиться в зону Лиги чемпионов. У нее есть шансы подняться сразу на 3-е место. В любом случае, если хозяева хотят в еврокубки, то им необходимо выиграть.

«Реймс» в шести очках от зоны вылета. Так что гостям также необходимо набирать баллы, чтобы избежать вылета или игр плей-офф за выживание. Сделать это будет нелегко, так как с «Ниццей» у «Реймса» были проблемы до этого. Последний раз гости побеждали соперника в 2018 году. В прошлый раз «орлята» нанесли «Реймсу» поражение со счетом 2:4.

Прогнозы и ставки

Для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в прогнозе предсказывают высокую результативность.

в прогнозе предсказывают высокую результативность. Букмекеры считают «Ниццу» фаворитом матча. Ставки на победу принимаются с котировками 1.38 и 7.60. За 5.20 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Ниццы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.

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