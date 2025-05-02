В этом поединке «Ницца» будет пытаться пробиться в зону Лиги чемпионов. У нее есть шансы подняться сразу на 3-е место. В любом случае, если хозяева хотят в еврокубки, то им необходимо выиграть.
«Реймс» в шести очках от зоны вылета. Так что гостям также необходимо набирать баллы, чтобы избежать вылета или игр плей-офф за выживание. Сделать это будет нелегко, так как с «Ниццей» у «Реймса» были проблемы до этого. Последний раз гости побеждали соперника в 2018 году. В прошлый раз «орлята» нанесли «Реймсу» поражение со счетом 2:4.
Прогнозы и ставки
Для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в прогнозе предсказывают высокую результативность.
- Букмекеры считают «Ниццу» фаворитом матча. Ставки на победу принимаются с котировками 1.38 и 7.60. За 5.20 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Ниццы» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.
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