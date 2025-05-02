ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб Арне СлотСлот в «Лидсе», Аморим в «Ливерпуле», Хау в «Селтике»: как топ-тренеры АПЛ едва не выбрали неправильный путь Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
    Все новости спорта

    Как изменятся еврокубковые перспективы «Ниццы»?

    Ницца — Реймс: 1.82 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Реймс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эванн Гессан
    2 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Реймс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 02 Мая 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 21:45 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 31-го тура французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

    «Ницца» пребывает на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6), на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая седьмое место.

    Ницца — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл ПСЖ (3:1).

    Ранее в 30-м туре французского чемпионата коллектив также набрал три очка, теперь уже в домашних стенах обыграв «Анже» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Абди, Мохамед Абдельмонем, Данте, Буанани и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграл дважды, а в трех последних матчах ни разу не проиграла.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, тем не менее, нынешнее состояние соперника может им в этом помешать.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после 31-го тура французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элите.

    «Ницца» пребывает на 13-й строчке с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за право сыграть в Лиге 1, а также в шесть баллов от зоны вылета (17-18-е места).

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 апреля
  • Камбязо — в Англию, Ромеро — в Испанию, выбор Та, страсти по Осимхену
  • 28/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура французского чемпионата клуб в чужих стенах сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на домашнем поле набрал три балла, одержав победу над «Тулузой» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Ито, Дарами и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о неплохой в последнее время форме гостей и соответствующих шансах по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, хотя соперник все же превосходит их в классе.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Ниццы» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Реймса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.80, победа «Реймса» — в 7.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    И хотя в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что фаворит как правило не только забивает, но и пропускает сам, скорее говорит в пользу предыдущего сценария.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Реймса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ницца — Реймс?

    Матч Ницца — Реймс состоится 02 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ницца — Реймс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ницца — Реймс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ницца — Реймс?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ницца — Реймс?

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.80, победа «Реймса» — в 7.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ницца — Реймс: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 02.05.202521:45. Как изменятся еврокубковые перспективы «Ниццы»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры