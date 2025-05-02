Ницца — Реймс: 1.82 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

2 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Реймс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 31-го тура французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

«Ницца» пребывает на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6), на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая седьмое место.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл ПСЖ (3:1).

Ранее в 30-м туре французского чемпионата коллектив также набрал три очка, теперь уже в домашних стенах обыграв «Анже» (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Абди, Мохамед Абдельмонем, Данте, Буанани и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграл дважды, а в трех последних матчах ни разу не проиграла.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, тем не менее, нынешнее состояние соперника может им в этом помешать.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после 31-го тура французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элите.

«Ницца» пребывает на 13-й строчке с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за право сыграть в Лиге 1, а также в шесть баллов от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура французского чемпионата клуб в чужих стенах сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на домашнем поле набрал три балла, одержав победу над «Тулузой» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Ито, Дарами и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой в последнее время форме гостей и соответствующих шансах по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, хотя соперник все же превосходит их в классе.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Ниццы» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Реймса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.80, победа «Реймса» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что фаворит как правило не только забивает, но и пропускает сам, скорее говорит в пользу предыдущего сценария.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Реймса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.