Гвардиола возьмет паузу в карьере после «Манчестер Сити»

Главный тренерзаявил, что сделает паузу в карьере после работы в английском клубе.

«Я хочу, чтобы люди запомнили меня таким, каким они хотят меня видеть. После контракта с "Сити" я собираюсь взять паузу. Уверен в этом. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но собираюсь сделать перерыв. Не знаю, каким хочу остаться в памяти людей.

Все тренеры хотят побеждать и оставить после себя что-то заметное. Считаю, что болельщикам "Барселоны", "Баварии" и "Сити" было интересно наблюдать за тем, как играют мои команды. Не думаю, что мы должны жить, думая, запомнят ли нас», — цитирует слова Гвардиолы ESPN Brasil.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.