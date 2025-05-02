1-й таймМанчестер Сити — ВулверхэмптонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Гвардиола возьмет паузу в карьере после «Манчестер Сити»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что сделает паузу в карьере после работы в английском клубе.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Я хочу, чтобы люди запомнили меня таким, каким они хотят меня видеть. После контракта с "Сити" я собираюсь взять паузу. Уверен в этом. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но собираюсь сделать перерыв. Не знаю, каким хочу остаться в памяти людей.

    Все тренеры хотят побеждать и оставить после себя что-то заметное. Считаю, что болельщикам "Барселоны", "Баварии" и "Сити" было интересно наблюдать за тем, как играют мои команды. Не думаю, что мы должны жить, думая, запомнят ли нас», — цитирует слова Гвардиолы ESPN Brasil.

    Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто в Мадриде вспомнит о победах?
  • «Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры