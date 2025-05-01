В Лиге Европы стартуют полуфиналы. Первые матчи пройдут 1 мая. В Лондонепримет норвежский. Начало встречи в 22:00 мск.

«Шпоры» все поставили на этот турнир. В чемпионате они сезон провалили. Теперь только победа в Лиге Европы. Она даст подопечным Постекоглу путевку в Лигу чемпионов. В прошлом раунде ЛЕ «Тоттенхэм» прошел «Айнтрахт», но перевес по счету был всего в один мяч — 2:1 по сумме двух встреч.

У «Буде» сезон выдается отличный. Попадание в полуфинал ЛЕ для команды — историческое достижение. Напомним, что в четвертьфинале норвежцы победили «Лацио». Развязка наступила в серии послематчевых пенальти.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили пару прогнозов. Аналитики сделали две ставки на результативность. Их можно посмотреть здесь. Также для любителей остроты есть прогноз с высокими котировками.

подготовили пару прогнозов. Аналитики сделали две ставки на результативность. Их можно посмотреть здесь. Также для любителей остроты есть прогноз с высокими котировками. Букмекеры не сомневаются в превосходстве «шпор» — ставки на победу за 1.29 и 9.40, на ничью — за 6.00.

Искусственный интеллект не оставил шансов «Буде» и пророчит «Тоттенхэму» крупную победу 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.

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