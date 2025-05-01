«Шпоры» все поставили на этот турнир. В чемпионате они сезон провалили. Теперь только победа в Лиге Европы. Она даст подопечным Постекоглу путевку в Лигу чемпионов. В прошлом раунде ЛЕ «Тоттенхэм» прошел «Айнтрахт», но перевес по счету был всего в один мяч — 2:1 по сумме двух встреч.
У «Буде» сезон выдается отличный. Попадание в полуфинал ЛЕ для команды — историческое достижение. Напомним, что в четвертьфинале норвежцы победили «Лацио». Развязка наступила в серии послематчевых пенальти.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили пару прогнозов. Аналитики сделали две ставки на результативность. Их можно посмотреть здесь. Также для любителей остроты есть прогноз с высокими котировками.
- Букмекеры не сомневаются в превосходстве «шпор» — ставки на победу за 1.29 и 9.40, на ничью — за 6.00.
- Искусственный интеллект не оставил шансов «Буде» и пророчит «Тоттенхэму» крупную победу 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.