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    Червиченко — об увольнении Лички: Как это объяснять фанатам?

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Возможно, руководство Динамо считает, что проблемы команды из-за Лички, но мне так не кажется. Мне нравился этот тренер, и Динамо смотрелось неплохо. Но если результаты будут хуже? Как это объяснять фанатам?», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

  • «Динамо» сообщило об увольнении Лички
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    • Марцел Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года и за время своей работы вывел команду в число лидеров РПЛ, а в прошлом сезоне клуб завоевал бронзовые медали.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В текущем сезоне после 26 туров «Динамо» занимает пятое место в Российской Премьер-лиге, имея в активе 47 очков и уступая 11 баллов лидирующему «Краснодару». В Кубке России команда завершила борьбу на стадии полуфинала, уступив «Спартаку».

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