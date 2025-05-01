Червиченко — об увольнении Лички: Как это объяснять фанатам?

Бывший президентпрокомментировал увольнениес поста главного тренера московского

«Возможно, руководство Динамо считает, что проблемы команды из-за Лички, но мне так не кажется. Мне нравился этот тренер, и Динамо смотрелось неплохо. Но если результаты будут хуже? Как это объяснять фанатам?», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Марцел Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года и за время своей работы вывел команду в число лидеров РПЛ, а в прошлом сезоне клуб завоевал бронзовые медали.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В текущем сезоне после 26 туров «Динамо» занимает пятое место в Российской Премьер-лиге, имея в активе 47 очков и уступая 11 баллов лидирующему «Краснодару». В Кубке России команда завершила борьбу на стадии полуфинала, уступив «Спартаку».