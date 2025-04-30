Семшов: Третий год работы Лички в команде должен стать решающим

Экс-футболист сборной Россиисчитает, что не стоит увольнятьс поста главного тренерав нынешнем сезоне.

«Возможная отставка Лички? Марцел второй год в "Динамо". Он под себя собирает команду. В том году он был без сорока пяти минут чемпион России. Давно ли кто‑то из тренеров "бело‑голубых" так претендовал на чемпионство?

Команда заняла в прошлом сезоне третье место. Поэтому я думаю, что третий год работы Лички в команде должен стать решающим. После него уже можно делать выводы. В следующем сезоне надо ставить максимальные цели — чемпионство. Я считаю, что "Динамо" ничем не уступает по составу тем командам, которые сейчас в тройке.

Считаю, что ему нужно дать поработать ещё один год? Я считаю, что да. Команда не за один год строится», — сказал Семшов «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:2 в полуфинале Кубка России Пути регионов.