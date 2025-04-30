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    Семшов: Третий год работы Лички в команде должен стать решающим

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов считает, что не стоит увольнять Марцела Личку с поста главного тренера «Динамо» в нынешнем сезоне.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо» М
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо» М

    «Возможная отставка Лички? Марцел второй год в "Динамо". Он под себя собирает команду. В том году он был без сорока пяти минут чемпион России. Давно ли кто‑то из тренеров "бело‑голубых" так претендовал на чемпионство?

    Команда заняла в прошлом сезоне третье место. Поэтому я думаю, что третий год работы Лички в команде должен стать решающим. После него уже можно делать выводы. В следующем сезоне надо ставить максимальные цели — чемпионство. Я считаю, что "Динамо" ничем не уступает по составу тем командам, которые сейчас в тройке.

    Считаю, что ему нужно дать поработать ещё один год? Я считаю, что да. Команда не за один год строится», — сказал Семшов «Матч ТВ».

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