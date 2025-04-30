Ракитич считает, что Ямаль мог бы не попасть в стартовый состав «Барселоны» в прошлом

Экс-полузащитникподелился мнением об игре вингера «сине-гранатовых»

Ранее экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что Ямаль не попал бы в стартовый состав «сине-гранатовых» времен прошлого.

«Пике прав. Тогда у нас было лучшее трио в истории в лице Неймара, Суареса и Месси. Но Ламин невероятен: я бы выпустил его на позиции вингера, опорника — где угодно.

Мне нравится его смелость, его настрой. Ему нужно просто продолжать получать удовольствие от футбола», — приводит слова Ракитича Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 30 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 12 голевых передач.