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    Максим Глушенков и Мойзес«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Ракитич считает, что Ямаль мог бы не попасть в стартовый состав «Барселоны» в прошлом

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    Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об игре вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль — вингер «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — вингер «Барселоны»

    Ранее экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что Ямаль не попал бы в стартовый состав «сине-гранатовых» времен прошлого.

    «Пике прав. Тогда у нас было лучшее трио в истории в лице Неймара, Суареса и Месси. Но Ламин невероятен: я бы выпустил его на позиции вингера, опорника — где угодно.

    Мне нравится его смелость, его настрой. Ему нужно просто продолжать получать удовольствие от футбола», — приводит слова Ракитича Marca.

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    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 30 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 12 голевых передач.

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