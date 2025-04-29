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    Смородская: Личка не справился со своей задачей в «Динамо»

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказался о работе наставника «Динамо» Марцела Лички.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Личка не справился со своей задачей — это мое мнение. Я смотрю как болельщик. У него тут все есть, и он не справился. Возможно, с "Оренбургом" у него была просто случайность. Это покажет только время.

    Спасет ли сезон победа в кубке? Ну, хоть какой-то трофей будет. Это может спасти Личку, но не сезон», — сказала Смородская «СЭ».

    29 апреля бело-голубые на выезде сыграют со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Начало — в 20:30 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 58 очками. «Динамо» с 47 баллами идет на 5-м месте.

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