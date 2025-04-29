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    Луис Энрике: «Арсенал» — одна из лучших команд Европы

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике сравнил свой клуб с «Арсеналом» накануне полуфинала Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Лондонский "Арсенал" похож на "ПСЖ". Это команда, способная атаковать и защищаться коллективно, у нее есть игроки топ-уровня, как и у нас, но она не зависит от них. Является ли "Арсенал" лучшей командой, с которой мы играли? Я не знаю, трудно сказать. В любом случае это одна из лучших команд в Европе, это точно, как и мы.

    Цель состоит в том, чтобы сделать еще один шаг, преодолев ту стадию турнира, которой мы уже достигли в прошлом году. Цель труднодостижима. Однако это давление не душит нас, мы амбициозны. Когда мы говорим, что хотим творить историю, мы имеем в виду то, чего никто до нас не делал», — цитирует тренера RMC Sport.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Первый матч «ПСЖ» и «Арсенала» начнется 29 апреля в Лондоне в 22:00 мск.

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