Луис Энрике: «Арсенал» — одна из лучших команд Европы

Наставник «ПСЖ»сравнил свой клуб с «Арсеналом» накануне полуфинала Лиги чемпионов.

«Лондонский "Арсенал" похож на "ПСЖ". Это команда, способная атаковать и защищаться коллективно, у нее есть игроки топ-уровня, как и у нас, но она не зависит от них. Является ли "Арсенал" лучшей командой, с которой мы играли? Я не знаю, трудно сказать. В любом случае это одна из лучших команд в Европе, это точно, как и мы.

Цель состоит в том, чтобы сделать еще один шаг, преодолев ту стадию турнира, которой мы уже достигли в прошлом году. Цель труднодостижима. Однако это давление не душит нас, мы амбициозны. Когда мы говорим, что хотим творить историю, мы имеем в виду то, чего никто до нас не делал», — цитирует тренера RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч «ПСЖ» и «Арсенала» начнется 29 апреля в Лондоне в 22:00 мск.