ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал»
    Все новости спорта

    Литвинов: На матчи с «Динамо» не нужно дополнительно настраивать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в Кубке России.

    Руслан Литвинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Литвинов

    «На подобные игры не нужно дополнительно настраивать, даже если их несколько подряд. Используются все внутренние резервы. Думаю, всем нравится играть в таких матчах. Чем чаще они будут, тем лучше. К тому же — когда трибуны заполнены. Лично я с самого начала сезона жду именно больших соперников. А если бы все активные фанаты ходили, это было бы вообще лучшее зрелище в мире!» — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

    Встреча состоится во вторник, 29 апреля, и начнется в 20:30 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Спартаковцы быстро добьются своего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Локомотив» восстановит равенство перед выездом
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры