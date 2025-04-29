Литвинов: На матчи с «Динамо» не нужно дополнительно настраивать

Защитниквысказался о предстоящем матче св Кубке России.

«На подобные игры не нужно дополнительно настраивать, даже если их несколько подряд. Используются все внутренние резервы. Думаю, всем нравится играть в таких матчах. Чем чаще они будут, тем лучше. К тому же — когда трибуны заполнены. Лично я с самого начала сезона жду именно больших соперников. А если бы все активные фанаты ходили, это было бы вообще лучшее зрелище в мире!» — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Встреча состоится во вторник, 29 апреля, и начнется в 20:30 мск.