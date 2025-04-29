Источник: «Ливерпуль» рассматривает Кунде в качестве замены Александер-Арнольду

может купить французского защитникав качестве замены, который близок к уходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, помимо «Ливерпуля» на француза претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить за трансфер футболиста 70 млн. евро. Однако отмечается, что «Барселона» не желает продавать 26-летнего защитника.

Кунде провел 52 матча во всех турнирах за «Барселону» в нынешнем сезоне, в которых отличился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Контракт француза с каталонцами рассчитан до лета 2027 года. Портал transfermarkt оценивает француза в 60 млн. евро.