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    Источник: «Ливерпуль» рассматривает Кунде в качестве замены Александер-Арнольду

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    «Ливерпуль» может купить французского защитника «Барселоны» Жюля Кунде в качестве замены Тренту Александер-Арнольду, который близок к уходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    По информации источника, помимо «Ливерпуля» на француза претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить за трансфер футболиста 70 млн. евро. Однако отмечается, что «Барселона» не желает продавать 26-летнего защитника.

    Кунде провел 52 матча во всех турнирах за «Барселону» в нынешнем сезоне, в которых отличился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

    Контракт француза с каталонцами рассчитан до лета 2027 года. Портал transfermarkt оценивает француза в 60 млн. евро.

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