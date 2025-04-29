Источник: «Ливерпуль» рассматривает Кунде в качестве замены Александер-Арнольду

Жюль Кунде Фото: globallookpress.com
По информации источника, помимо «Ливерпуля» на француза претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить за трансфер футболиста 70 млн. евро. Однако отмечается, что «Барселона» не желает продавать 26-летнего защитника.
Кунде провел 52 матча во всех турнирах за «Барселону» в нынешнем сезоне, в которых отличился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
Контракт француза с каталонцами рассчитан до лета 2027 года. Портал transfermarkt оценивает француза в 60 млн. евро.