Хомуха: Это глупости, что у «Зенита» есть проблемы с мотивацией

Бывший полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча этих команд в финале Кубка России.

«Сложный матч и для одних, и для других. Весной команды сыграли вничью в Питере, поэтому для тех и других игра будет сложной.

У "Зенита" проблемы с мотивацией? Нет, это все глупости. Когда стадия финала совсем близко, то мотивация уже у всех высокая. Они не скрывают, что ставят максимальные задачи и в Кубке, и в чемпионате. Поэтому, думаю, они с таким посылом будут подходить и к матчам чемпионата, и к матчам Кубка», — цитирует Хомуху «ВсеПроСпорт».

«Зенит» примет ЦСКА в матче финала Пути РПЛ Кубка России 30 апреля. Ответная игра пройдет в Москве в середине мая.