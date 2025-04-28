Матч 34-го тура Серии Асостоится 28 апреля на «Марк Антонио Бентегоди». Начало встречи в 21:45 по мск.

«Верона» не устояла перед «Ромой». Фиаско обнулило серию без поражений. Теперь «горожанам» нужно начинать заново.

«Кальяри» провел серию непростых матчей с «Интером» и «Фиорентиной», после которых гости опустились на 16-е место. Они в пяти очках от зоны вылета, поэтому не заинтересованы в очередном поражении.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча упорной борьбы и размена голами. Ставки можно посмотреть здесь.

ждут от матча упорной борьбы и размена голами. Ставки можно посмотреть здесь. Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.60 на победу «Вероны», 2.65 на ничью и 3.45 на победу «Кальяри».

Искусственный интеллект считает, что «Верона» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Верона» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

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