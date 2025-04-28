Верона — Кальяри: ставка за 2.75 и прогноз на матч Серии А

«Верона» и «Кальяри» проведут матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу 28 апреля. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: веронский коллектив еще борется за выживание в текущем сезоне итальянского чемпионата.

В настоящий момент «желто-синие» имеют в своем активе 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Веронцы смогли забить 30 мячей, а пропустили в два раза больше — 60.

Последние матчи: в прошлом туре на прошлой неделе «мастифы» на выезде минимально уступили «Роме» (0:1).

До этого же команда из Вероны сыграла вничью с «Дженоа» (0:0), «Торино» (1:1) и «Пармой» (0:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Лишь перед этим «скалигеры» смогли одержать победу, переиграв «Удинезе» (1:0).

Не сыграют: в команде из одноименного города травмированы Павел Давидович, Абду Харруи и Каспер Тенгстедт.

Состояние команды: подопечные Паоло Дзанетти всего лишь на семь баллов опережают зону вылета, поэтому расслабляться «Вероне» точно надо.

«Верона» еще обязательно должна одержать несколько побед, чтобы чувствовать себя в безопасности и точно остаться в элите итальянского футбола.

«Кальяри»

Турнирное положение: команда из одноименного города также борется за сохранение прописки в Серии А.

Сейчас на счету «красно-синих» имеется 30 очков и 16-е место в турнирной таблице.

Коллектив из Кальяри за 33 матча смог забить 33 мяча, а в свои ворота пропустил 49 мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «островитяне» проиграли «Фиорентине» (1:2) и «Интеру» (1:3).

До этого же «сардинцы» сыграли вничью с «Эмполи» (0:0) и переиграли «Монцу» (3:0).

Не сыграют: в лазарете находится только Якуп Янкто.

Состояние команды: подопечные Давиде Николы проводят средний для себя сезон. «Кальяри» еще в опасной зоне и команде нужно непременно побеждать, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание.

Сейчас «Кальяри» опережает зону вылета всего на 5 баллов, поэтому еще все может быть. В прошлом сезоне команда стала 16-й. Сейчас ее такой результат тоже устроит.

Статистика для ставок

«Кальяри» не может победить на протяжении 3 матчей подряд

«Верона» выиграла только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Кальяри» переиграл «Верону» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа «Кальяри» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.55 и 1.52.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому они вполне могут завершить матч вничью.

Ставка: ничья за 2.75.

Прогноз: команды не уйдут с поля без забитых мячей и смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.03.