ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию Интер — Рома«Интер» потерял лидерство в Серии А: «Рома» увезла победу с «Сан-Сиро» Борнмут — Манчестер Юнайтед«Юнайтед» спасся в добавленное время: Хёйлунн не дал «Борнмуту» взять три очка
    Все новости спорта

    Смогут ли «Верона» и «Кальяри» определить победителя?

    Верона — Кальяри: ставка за 2.75 и прогноз на матч Серии А

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Верону Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Верона» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Верона»
    «Верона» и «Кальяри» проведут матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу 28 апреля. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 21:45 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: веронский коллектив еще борется за выживание в текущем сезоне итальянского чемпионата.

    В настоящий момент «желто-синие» имеют в своем активе 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

    Верона — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Веронцы смогли забить 30 мячей, а пропустили в два раза больше — 60.

    Последние матчи: в прошлом туре на прошлой неделе «мастифы» на выезде минимально уступили «Роме» (0:1).

    До этого же команда из Вероны сыграла вничью с «Дженоа» (0:0), «Торино» (1:1) и «Пармой» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Лишь перед этим «скалигеры» смогли одержать победу, переиграв «Удинезе» (1:0).

    Не сыграют: в команде из одноименного города травмированы Павел Давидович, Абду Харруи и Каспер Тенгстедт.

    Состояние команды: подопечные Паоло Дзанетти всего лишь на семь баллов опережают зону вылета, поэтому расслабляться «Вероне» точно надо.

    «Верона» еще обязательно должна одержать несколько побед, чтобы чувствовать себя в безопасности и точно остаться в элите итальянского футбола.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также борется за сохранение прописки в Серии А.

    Сейчас на счету «красно-синих» имеется 30 очков и 16-е место в турнирной таблице.

  • «Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка
  • Сержиу Койнсейсау в одной победе от спасения сезона
  • 24/04/2025

    • Коллектив из Кальяри за 33 матча смог забить 33 мяча, а в свои ворота пропустил 49 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «островитяне» проиграли «Фиорентине» (1:2) и «Интеру» (1:3).

    До этого же «сардинцы» сыграли вничью с «Эмполи» (0:0) и переиграли «Монцу» (3:0).

    Не сыграют: в лазарете находится только Якуп Янкто.

    Состояние команды: подопечные Давиде Николы проводят средний для себя сезон. «Кальяри» еще в опасной зоне и команде нужно непременно побеждать, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Сейчас «Кальяри» опережает зону вылета всего на 5 баллов, поэтому еще все может быть. В прошлом сезоне команда стала 16-й. Сейчас ее такой результат тоже устроит.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» не может победить на протяжении 3 матчей подряд

    • «Верона» выиграла только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Кальяри» переиграл «Верону» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа «Кальяри» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому они вполне могут завершить матч вничью.

    Ставка: ничья за 2.75.

    Прогноз: команды не уйдут с поля без забитых мячей и смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Верона — Кальяри?

    Матч Верона — Кальяри состоится 28 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Верона — Кальяри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Верона — Кальяри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Верона — Кальяри?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Верона — Кальяри?

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа «Кальяри» — в 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.76
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шелтон — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Корда — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Интер Майами — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Орландо — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Верона — Кальяри: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 28.04.202521:45. Смогут ли «Верона» и «Кальяри» определить победителя?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры