«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка

Вечер 23 апреля на «Сан-Сиро» был наполнен обещаниями и ожиданиями. «Интер» мечтал о повторении триумфа 2010 года, строил планы на требл и казался готовым к следующему шагу — но всё закончилось сокрушительным провалом. «Милан» Сержиу Койнсейсау, который ещё недавно выглядел командой без направления, хладнокровно и уверенно разобрался с принципиальным соперником, разгромив «нерадзурри» со счётом 3:0 и оформив выход в финал Кубка Италии.

Футбол. Италия. Кубок Интер — Милан 0:3 Голы: 0:1 Лука Йович (36'), 0:2 Лука Йович (50'), 0:3 Тейьяни Рейндерс (85') Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Хоакин Корреа, 83'), Федерико Димарко (Никола Залевский, 53'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 54'), Кристьян Аслани (Хакан Чалханоглу, 54'), Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 53') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 78'), Тейьяни Рейндерс (Давиде Бартезаги, 87'), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа (Малик Тшау, 59'), Рафаэл Леау, Лука Йович (Тэмми Абрахам, 78') Предупреждение: Хакан Чалханоглу (71')

Матч начался для «Интера» вполне обнадеживающе. Доминирование в дебюте, активность на флангах — всё это могло бы превратиться в голы. Уже на старте встречи Маттео Дармиан получил пространство на правом краю, ворвался в штрафную и пробил — мяч прошёл мимо дальней штанги. За ним последовал момент у Федерико Димарко: после розыгрыша штрафного с центра поля он оказался с мячом и мощно пробил в перекладину.

Был шанс и у Лаутаро Мартинеса: после скидки от Тареми он оказался в выгодной позиции, но вместо фирменного удара внешней стороной стопы, как это было против «Баварии», аргентинец пробил высоко над воротами.

«Интер» создавал, владел инициативой — но «Милан» терпел, ждал, и дождался.

Хладнокровие Йовича

Первый настоящий момент у гостей — и сразу гол. Великолепная работа Тиджани Рейндерса в центре поля стала началом атаки, завершением которой стал навес Алекса Хименеса с правого фланга. В штрафной выше всех оказался Лука Йович — и точным ударом головой открыл счёт.

Интер — Милан globallookpress.com

Всего через пять минут после перерыва «Милан» удвоил преимущество. Тео Эрнандес подал угловой, в штрафной возник хаос, мяч отскочил, и Йович снова оказался первым — 0:2. Серб стал главным героем вечера, оформив дубль в самый нужный момент.

Интер — Милан globallookpress.com

Ответа не последовало

Симоне Индзаги попытался встряхнуть команду — выпустил сразу четырёх игроков: Залевского, Арнаутовича, Чалханоглу и Фраттези, но ничего не менялось. Единственным опасным моментом стал удар де Врея после подачи с углового — Майк Меньян среагировал блестяще, вытащив мяч.

Тем временем «Милан» искал третий гол. Алекс Хименес пытался перебросить вратаря ударом с линии вратарской, но оказался в офсайде. Рафаэль Леау простреливал с фланга, но никто не замкнул.

Точка была поставлена за пять минут до конца. Леау выдал разрезающий пас на Рейндерса, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил в касание в угол — 0:3.

Интер — Милан globallookpress.com

Финал — без «Интера»

Разгром лишил «Интер» не только шансов на Кубок Италии, но и надежд на требл — теперь только «ПСЖ» и «Барселона» остаются в гонке за историческое достижение. Для команды Индзаги впереди — борьба с «Наполи» за Скудетто и полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны».

Календарь и таблица Серии А

А «Милан» Сержиу Койнсейсау выходит во второй финал за четыре месяца — после победы в Суперкубке снова появляется шанс поднять трофей, на этот раз в Риме. Там их ждёт, скорее всего, «Болонья», уверенно обыгравшая «Эмполи» в первом полуфинале.

И кто бы мог подумать: в сезоне, где «россонери» идут девятыми в лиге, именно они оставляют «Интер» ни с чем в каждом очном противостоянии. Три победы и две ничьи — цифры говорят сами за себя.