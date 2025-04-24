«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка

Матч начался для «Интера» вполне обнадеживающе. Доминирование в дебюте, активность на флангах — всё это могло бы превратиться в голы. Уже на старте встречи Маттео Дармиан получил пространство на правом краю, ворвался в штрафную и пробил — мяч прошёл мимо дальней штанги. За ним последовал момент у Федерико Димарко: после розыгрыша штрафного с центра поля он оказался с мячом и мощно пробил в перекладину.
Был шанс и у Лаутаро Мартинеса: после скидки от Тареми он оказался в выгодной позиции, но вместо фирменного удара внешней стороной стопы, как это было против «Баварии», аргентинец пробил высоко над воротами.
«Интер» создавал, владел инициативой — но «Милан» терпел, ждал, и дождался.
Хладнокровие Йовича
Первый настоящий момент у гостей — и сразу гол. Великолепная работа Тиджани Рейндерса в центре поля стала началом атаки, завершением которой стал навес Алекса Хименеса с правого фланга. В штрафной выше всех оказался Лука Йович — и точным ударом головой открыл счёт.
Всего через пять минут после перерыва «Милан» удвоил преимущество. Тео Эрнандес подал угловой, в штрафной возник хаос, мяч отскочил, и Йович снова оказался первым — 0:2. Серб стал главным героем вечера, оформив дубль в самый нужный момент.
Ответа не последовало
Симоне Индзаги попытался встряхнуть команду — выпустил сразу четырёх игроков: Залевского, Арнаутовича, Чалханоглу и Фраттези, но ничего не менялось. Единственным опасным моментом стал удар де Врея после подачи с углового — Майк Меньян среагировал блестяще, вытащив мяч.
Тем временем «Милан» искал третий гол. Алекс Хименес пытался перебросить вратаря ударом с линии вратарской, но оказался в офсайде. Рафаэль Леау простреливал с фланга, но никто не замкнул.
Точка была поставлена за пять минут до конца. Леау выдал разрезающий пас на Рейндерса, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил в касание в угол — 0:3.
Финал — без «Интера»
Разгром лишил «Интер» не только шансов на Кубок Италии, но и надежд на требл — теперь только «ПСЖ» и «Барселона» остаются в гонке за историческое достижение. Для команды Индзаги впереди — борьба с «Наполи» за Скудетто и полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны».
А «Милан» Сержиу Койнсейсау выходит во второй финал за четыре месяца — после победы в Суперкубке снова появляется шанс поднять трофей, на этот раз в Риме. Там их ждёт, скорее всего, «Болонья», уверенно обыгравшая «Эмполи» в первом полуфинале.
И кто бы мог подумать: в сезоне, где «россонери» идут девятыми в лиге, именно они оставляют «Интер» ни с чем в каждом очном противостоянии. Три победы и две ничьи — цифры говорят сами за себя.