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    «Лацио» — «Парма»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    28 апреля в Риме «Лацио» примет «Парму» в очной встрече 34-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 21:45 мск.

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    В предстоящем матче у «Лацио» стоит задача победить. Именно 3 очка позволят клубу вернуться в зону еврокубков. «Лациале» не проигрывают уже 4 тура и попытаются продлить эту серию.

    «Парма» в прошлом туре почувствовала вкус победы. «Крестоносцы» обыграли не кого-нибудь, а сам «Ювентус» (1:0). Это была первая победа с конца февраля. Благодаря этому гости ушли от зоны вылета на 6 пунктов вверх.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Лацио» ждет непростой матч. Две ставки на игру они предложили в своем прогнозе.

    • «Лацио» — фаворит букмекеров за 1.39, на победу «Пармы» можно поставить за 7.60, на ничью — за 5.00.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Лацио» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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