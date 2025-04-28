В предстоящем матче у «Лацио» стоит задача победить. Именно 3 очка позволят клубу вернуться в зону еврокубков. «Лациале» не проигрывают уже 4 тура и попытаются продлить эту серию.
«Парма» в прошлом туре почувствовала вкус победы. «Крестоносцы» обыграли не кого-нибудь, а сам «Ювентус» (1:0). Это была первая победа с конца февраля. Благодаря этому гости ушли от зоны вылета на 6 пунктов вверх.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Лацио» ждет непростой матч. Две ставки на игру они предложили в своем прогнозе.
- «Лацио» — фаворит букмекеров за 1.39, на победу «Пармы» можно поставить за 7.60, на ничью — за 5.00.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Лацио» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.
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