Лацио — Парма: прогноз ставок на Серию А 28 апреля

«Лацио» примет «Парма» в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 28 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Команда располагается на 6-й позиции в Серии А с 59-ю очками в активе после 33-х туров. «Лацио» находится в зоне Лиги конференций, отставая от зоны ЛЧ лишь на 1 балл.

Команда играет хуже на своем поле, нежели в гостях. «Лацио» занимает 8-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 28 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда обыграла «Дженоа» (2:0), забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее в чемпионате Италии «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

У команды продолжается беспроигрышная серия в Серии А, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Лацио» по 2 раза выиграл и сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Реда Белахиан (красная карточка), Патрик и Нуну Тавареш (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Лацио» продолжает вести борьбу за место в еврокубках. Команда как может вылететь из топ-6 в чемпионате, а также может и взобраться в 4-ку лидеров (зона Лиги чемпионов).

Нападающий «Лацио» Валентин Кастельанос входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги. Форвард забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи за 24 встречи в Серии А.

«Парма»

Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в чемпионате Италии, набрав 31 очко за 33 тура. «Парма» опережает зону вылета лишь на 6 пунктов.

В гостях команда играет также далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 17-е место в лиге. «Парма» набрала 11 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Ювентус» со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+1-й минуте. До этого «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Команда не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в Серии А. За этот отрезок «Парма» однажды победила и 5 раз сыграла вничью. За этот отрезок команда делила очки с «Интером» (2:2), «Вероной» (0:0), «Монцей» (1:1) и «Торино» (2:2).

Не сыграют: Йордан Осорио, Адриан Бенедушак, Габриэль Чарпентьер, Маттеус Ковальский, Валентин Махэилэ (у всех — травмы).

Состояние команды: «Парма» стабильно набирает очки в последнее время, но слишком много играет вничью. Этого не хватает для того, чтобы комфортно себя чувствовать в турнирной таблице.

«Парма» опережает зону вылета (18-е место) лишь на 6 баллов, если команда вдруг провалиться, то может и скатиться до дна таблицы.

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Серии А (2 победы и 2 ничьих)

У «Пармы» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд (1 победа и 5 ничьих)

«Лацио» обыграл «Парма» 4 раза в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.45, победа «Парма» — 6.90, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Парма» создаст проблемы «Лацио» и наберет один балл.

Ставка: Ничья за 4.50.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Обе забьют за 1.90.