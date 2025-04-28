ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотИдеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги
    Все новости спорта

    Конте: Скудетто стало бы настоящим чудом

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Наполи
    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Торино» (2:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Осталось сделать четыре шага, мы продвинулись вперед, но еще не все сделано. Мы знаем, что нам предстоит сыграть против двух команд, которые борются за выживание, и принять дома "Дженоа" и "Кальяри", поэтому пока ничего не решено.

    Несомненно, мы проделали большую работу и благодаря ей получили текущий результат. Думаю, выход в Лигу чемпионов нам уже математически гарантирован, и, если вспомнить, с чего мы начинали, это действительно прекрасно. Скудетто стало бы настоящим чудом.

    Мы не в первый раз возглавляем турнирную таблицу. Для нас это не новость, мы умеем справляться с подобной ситуацией. Только сейчас осталось гораздо меньше матчей, и за ошибки придётся серьёзно заплатить.

    Давайте наслаждаться моментом: за четыре тура до конца мы уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов — это важная финансовая цель для клуба. Нужно уметь хотя бы немного наслаждаться тем, что мы делаем, ведь мы дарим радость болельщикам и самим себе», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 74 очками в активе. «Торино» — на 10-й строчке с 43 баллами в копилке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Позволит ли «Лидс» удержаться «Бристоль Сити» в топ-6?
  • «Лидс» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меншик — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры