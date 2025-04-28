Конте: Скудетто стало бы настоящим чудом

Главный тренервысказался о победе над(2:0).

«Осталось сделать четыре шага, мы продвинулись вперед, но еще не все сделано. Мы знаем, что нам предстоит сыграть против двух команд, которые борются за выживание, и принять дома "Дженоа" и "Кальяри", поэтому пока ничего не решено.

Несомненно, мы проделали большую работу и благодаря ей получили текущий результат. Думаю, выход в Лигу чемпионов нам уже математически гарантирован, и, если вспомнить, с чего мы начинали, это действительно прекрасно. Скудетто стало бы настоящим чудом.

Мы не в первый раз возглавляем турнирную таблицу. Для нас это не новость, мы умеем справляться с подобной ситуацией. Только сейчас осталось гораздо меньше матчей, и за ошибки придётся серьёзно заплатить.

Давайте наслаждаться моментом: за четыре тура до конца мы уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов — это важная финансовая цель для клуба. Нужно уметь хотя бы немного наслаждаться тем, что мы делаем, ведь мы дарим радость болельщикам и самим себе», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 74 очками в активе. «Торино» — на 10-й строчке с 43 баллами в копилке.