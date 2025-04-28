Кафанов: Сегодня Сафонов вратарь высокого европейского уровня

Тренер сборной России по вратарямвысказался об игре голкиперав этом сезоне.

«Общаемся не часто, но регулярно. Наш вратарский цех, и, думаю, все те, кто болеют за Матвея, оценивают победу в чемпионате Франции как очень большое достижение. Но Матвей максималист, и ему хочется большего. И это заслуживает большого уважения к нему.

Он сделал огромный шаг вперед. Сегодня он вратарь высокого европейского, международного уровня, с которым можно решать самые большие задачи», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и 6 раз сыграл на ноль.