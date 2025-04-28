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    Кафанов: Сегодня Сафонов вратарь высокого европейского уровня

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    Тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Общаемся не часто, но регулярно. Наш вратарский цех, и, думаю, все те, кто болеют за Матвея, оценивают победу в чемпионате Франции как очень большое достижение. Но Матвей максималист, и ему хочется большего. И это заслуживает большого уважения к нему.

    Он сделал огромный шаг вперед. Сегодня он вратарь высокого европейского, международного уровня, с которым можно решать самые большие задачи», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

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