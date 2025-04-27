«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Онлайн

«Ноттингем Форест» на легендарном «Уэмбли» играет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

6' Ковачич переводил мяч на фланг Савиньо, но слишком сильным получился пас, не успел бразилец.

5' Савиньо простреливал из штрафной, Мурильо успел его накрыть.

2' ГОООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Рико Льюис открывает счёт! Получил мяч недалеко от штрафной и вторым касанием пробил в левый нижний угол! Идеальный старт для команды Гвардиолы, 1:0!

2' Борнмут почти сразу потерял мяч на чужой половине, Сити начинает свою позицонную атаку.

1' Стартовый свисток дал Майкл Оливер, полуфинал начался!

До матча

18:26 Команды выходят на поле из подтрибунки «Уэмбли», всё готово к началу полуфинала Кубка Англии!

18:15 Кевин Де Брёйне остался на скамейке запасных «Сити», но он наверняка сыграет свою роль во второй половине — это может быть его последняя попытка завоевать кубок.

Бельгиец забил 10 голов и отдал 18 результативных передач в 32 играх Кубка Англии а в 2019 году против «Уотфорда» Де Брёйне тоже вышел на замену и стал игроком матча.

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Матц Селс, Зак Абботт, Никола Миленкович, Мурилло, Харри Тоффоло, Николас Домингес, Данило, Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт, Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои.

«Манчестер Сити»: Штефан Ортега, Матеус Луис, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико О'Райли, Рико Льюис, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Савио, Омар Мармуш, Джек Грилиш.

«Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы может завершить не самый гладкий сезон достойно — ещё одним триумфом в Кубке Англии. Третьим подряд финалом при Пепе Гвардиоле и седьмым полуфиналом кряду — рекорд, который подчеркивает стабильность клуба. Но вот неприятный факт: «Ливерпуль» в день, когда играется полуфинал, может оформить золото АПЛ.

Проблем хватает: Эрлинг Холанн, Родри, Натан Аке, Джон Стоунз — все в лазарете. Под вопросом участие Эдерсона, а Оскар Бобб снова выбыл из строя. К тому же Джеймс Макати дисквалифицирован из-за перебора карточек. Но, как показывает практика, даже в таких условиях Гвардиола умеет находить пути к победе. Жереми Доку, автор решающего ассиста против «Астон Виллы», и юный герой Кубка Нико О’Райли — те, кто способен заменить отсутствующих лидеров.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» мечтает переписать свою кубковую историю, впервые за 34 года выйдя в финал. Команда Нуну Эшпириту Санту блестяще прошла путь до полуфинала, трижды побеждая в сериях пенальти — против «Эксетера», «Ипсвича» и «Брайтона». И теперь, после победы над «Тоттенхэмом» в чемпионате, отправляется на главный матч сезона с верой в чудо.

Правда, кадровых проблем у «Фореста» тоже хватает: Райан Йейтс и Неко Уильямс дисквалифицированы, а под вопросом участие Олы Айны — основного правого защитника. В случае его отсутствия защита может оказаться в серьезной уязвимости.

Любопытно, что в текущем сезоне команды уже обменялись победами в Премьер-лиге, так что никакого однозначного фаворита нет. «Сити» — безусловно более опытный и классный коллектив, но в кубках у таких команд, как «Ноттингем», всегда есть козырь — жажда чуда и бесстрашие в игре.

И если матч затянется на 120 минут, у «Фореста» будет одно преимущество: три серии пенальти за одну кампанию — бесценный опыт для нервной концовки. Но чтобы дотянуть до нее, придется выдержать всю тяжесть натиска «Сити», даже в неполном составе остающегося машиной.