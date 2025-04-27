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    Николич: ЦСКА здорово подготовился

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мы здорово подготовились. Может, вы меня исправите, но я не заметил 100% моментов в нашей штрафной. Было много навесов, но мы спокойно это решали. Во втором тайме у нас было много моментов, и мы могли решать исход игры раньше. Все футболисты — молодцы, отработали как в армии. Каждый справился со своей задачей.

    Полностью держали концентрацию, был высокий уровень настроя, заряженности, все, как надо. Не переборщили и не пошли в какие-то драки. Каждое единоборство, каждый забег, каждая борьба — все на высоком уровне. Когда надо — терпели, когда надо — были спокойны», — цитирует тренера сайт армейцев.

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    ЦСКА идет 3-м в таблице. Клуб набрал 51 очко.

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