Для «Ливерпуля» это особенный матч, поскольку в случае победы команда Арне Слота может закрыть вопрос с чемпионством. В таком случае «Тоттенхэму», который проиграл 4 матча из 5, не позавидуешь. Его ждет очень непростой поединок.
С другой стороны и «шпорам» терять нечего. Они могут только максимально помешать «мерсисайдцам» досрочно взять титул.
Команды встречались уже три раза в этом сезоне и в двух случаях тотал был больше 3.5. Скорее всего, что нас ждет интересная и насыщенная событиями встреча.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры: 1.31 на победу «Ливерпуля», 6.20 на ничью, 8.60 на победу «Тоттенхэма».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Ливерпуля» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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