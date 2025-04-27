18:30Ливерпуль — ТоттенхэмОнлайн
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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    27 апреля на «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм» в рамках 34-го тура Премьер-лиги. Начало встречи в 18:30 мск.

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    Для «Ливерпуля» это особенный матч, поскольку в случае победы команда Арне Слота может закрыть вопрос с чемпионством. В таком случае «Тоттенхэму», который проиграл 4 матча из 5, не позавидуешь. Его ждет очень непростой поединок.

    С другой стороны и «шпорам» терять нечего. Они могут только максимально помешать «мерсисайдцам» досрочно взять титул.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команды встречались уже три раза в этом сезоне и в двух случаях тотал был больше 3.5. Скорее всего, что нас ждет интересная и насыщенная событиями встреча.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 2.08.

    • Букмекеры: 1.31 на победу «Ливерпуля», 6.20 на ничью, 8.60 на победу «Тоттенхэма».

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Ливерпуля» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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    4.33
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