27 апреля на «Энфилд Роуд»будет приниматьв рамках 34-го тура Премьер-лиги. Начало встречи в 18:30 мск.

Для «Ливерпуля» это особенный матч, поскольку в случае победы команда Арне Слота может закрыть вопрос с чемпионством. В таком случае «Тоттенхэму», который проиграл 4 матча из 5, не позавидуешь. Его ждет очень непростой поединок.

С другой стороны и «шпорам» терять нечего. Они могут только максимально помешать «мерсисайдцам» досрочно взять титул.

Календарь и таблица АПЛ

Команды встречались уже три раза в этом сезоне и в двух случаях тотал был больше 3.5. Скорее всего, что нас ждет интересная и насыщенная событиями встреча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 2.08.

сделали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 2.08. Букмекеры: 1.31 на победу «Ливерпуля», 6.20 на ничью, 8.60 на победу «Тоттенхэма».

Искусственный интеллект поставил на победу «Ливерпуля» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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