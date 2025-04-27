Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз ставок на РПЛ 27 апреля

«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 27 апреля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции в Премьер-лиге, набрав 79 очков за 33 тура. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя («Арсенал») на 12 пунктов.

Команда практически обеспечила себе чемпионство. «Ливерпулю» осталось выиграть еще парочку матчей и титул в кармане, но «Тоттенхэм» может создать проблемы...

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Лестер» со счетом 1:0, забив единственный гол на 76-й минуте. Матчем ранее «Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» (2:1).

В последних 5-и встречах в АПЛ «мерсисайдцы» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок «Ливерпуль» уступил «Фулхэму» (2:3), а также обыгрывал «Эвертон» (1:0) и «Саутгемптон» (3:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.

Состояние команды: «Ливерпуль» готовится стать чемпионом, команде достаточно победить в предстоящей встрече, чтобы закрыть все вопросы в этой гонке.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах творит историю в нынешнем сезоне. Форвард забил 27 голов и сделал 18 голевых передач в АПЛ — феноменальные показатели.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают лишь 16-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе после 33-х туров. «Тоттенхэм» может чувствовать себя комфортно, ведь команда точно не вылетить из высшего дивизиона Англии.

Команда также далеко не лучшим образом выступает в гостях, занимая по этому показателю лишь 17-е место в лиге. «Тоттенхэм» набрал 16 очков из 48-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «шпоры» проиграли «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 1:2, пропустив оба гола еще в 1-м тайме. До этого «Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» (1:0) в Лиге Европы.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в ЛЕ. За этот отрезок «Тоттенхэм» также одолел «Саутгемптон» (3:1) в АПЛ.

Не сыграет: Раду Драгушин из-за травмы.

Состояние команды: «Тоттенхэм», очевидно, провалил нынешний сезон. У команды не было даже и шанса побороться за еврокубки, а сейчас «шпоры» просто доигрывают чемпионат и будут готовиться к следующему сезону.

Несмотря на это, «Тоттенхэм» может навязать борьбу «Ливерпулю» в предстоящем матче. В последних 5-и встречах «шпоры» дважды обыгрывали «мерсисайдцев».

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 4 раза

«Тоттенхэм» проиграл 2 последних матча в АПЛ

В последних 5-и очных встречах «Тоттенхэм» дважды обыгрывал «Ливерпуль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.25, победа «Тоттенхэма» — 10.00, ничья — за 6.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.35 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» начнет делать результат уже в 1-м тайме. Команде необходима победа, чтобы закрыть вопрос с чемпионством.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) в 1-м тайме за 2.08.

Прогноз: Эти команды могут сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.80.