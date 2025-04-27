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    Сможет ли «Ливерпуль» обеспечить себе чемпионство в этом матче?

    Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз ставок на РПЛ 27 апреля

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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 27 апреля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции в Премьер-лиге, набрав 79 очков за 33 тура. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя («Арсенал») на 12 пунктов.

    Команда практически обеспечила себе чемпионство. «Ливерпулю» осталось выиграть еще парочку матчей и титул в кармане, но «Тоттенхэм» может создать проблемы...

    Ливерпуль — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Лестер» со счетом 1:0, забив единственный гол на 76-й минуте. Матчем ранее «Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» (2:1).

    В последних 5-и встречах в АПЛ «мерсисайдцы» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок «Ливерпуль» уступил «Фулхэму» (2:3), а также обыгрывал «Эвертон» (1:0) и «Саутгемптон» (3:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.

    Состояние команды: «Ливерпуль» готовится стать чемпионом, команде достаточно победить в предстоящей встрече, чтобы закрыть все вопросы в этой гонке.

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах творит историю в нынешнем сезоне. Форвард забил 27 голов и сделал 18 голевых передач в АПЛ — феноменальные показатели.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» занимают лишь 16-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе после 33-х туров. «Тоттенхэм» может чувствовать себя комфортно, ведь команда точно не вылетить из высшего дивизиона Англии.

    Команда также далеко не лучшим образом выступает в гостях, занимая по этому показателю лишь 17-е место в лиге. «Тоттенхэм» набрал 16 очков из 48-и возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «шпоры» проиграли «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 1:2, пропустив оба гола еще в 1-м тайме. До этого «Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» (1:0) в Лиге Европы.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в ЛЕ. За этот отрезок «Тоттенхэм» также одолел «Саутгемптон» (3:1) в АПЛ.

    Не сыграет: Раду Драгушин из-за травмы.

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    Состояние команды: «Тоттенхэм», очевидно, провалил нынешний сезон. У команды не было даже и шанса побороться за еврокубки, а сейчас «шпоры» просто доигрывают чемпионат и будут готовиться к следующему сезону.

    Несмотря на это, «Тоттенхэм» может навязать борьбу «Ливерпулю» в предстоящем матче. В последних 5-и встречах «шпоры» дважды обыгрывали «мерсисайдцев».

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 4 раза

    • «Тоттенхэм» проиграл 2 последних матча в АПЛ

    • В последних 5-и очных встречах «Тоттенхэм» дважды обыгрывал «Ливерпуль»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.25, победа «Тоттенхэма» — 10.00, ничья — за 6.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.35 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» начнет делать результат уже в 1-м тайме. Команде необходима победа, чтобы закрыть вопрос с чемпионством.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) в 1-м тайме за 2.08.

    Прогноз: Эти команды могут сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ливерпуль — Тоттенхэм?

    Матч Ливерпуль — Тоттенхэм состоится 27 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ливерпуль — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ливерпуля» с форой (-1) в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ливерпуль — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.25, победа «Тоттенхэма» — 10.00, ничья — за 6.70.

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    Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 27.04.202518:30. Сможет ли «Ливерпуль» обеспечить себе чемпионство в этом матче?
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