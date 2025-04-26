Новгородцы в трех очках от зоны вылета. Команда имеет 20 очков. В последних 5 турах ей удалось набрать только один пункт благодаря ничье с «Динамо».
«Ахмат» не удержал свою беспроигрышную серию и в прошлом туре проиграл 1:3 «Краснодару». Очередное поражение может опустить команду в зоне стыковых матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на игру.
- Букмекеры: 3.35 и 2.23 на победу команд, 3.30 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказывает нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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