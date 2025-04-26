Пари НН — Ахмат: ставка и прогноз на матч РПЛ

Пари НН
Ахмат
«Пари НН»
Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идут на 14-м месте с 20 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в 25-м туре команда Виктора Гончаренко проиграла в гостях «Локомотиву» со счетом 0:3. Все сломало удаление защитника нижегородцев Каккоева за грубую игру на 31-й минуте. В большинстве соперник смог дожать «Пари НН» и забить три безответных мяча.
Пари НН — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Ранее была домашняя ничья с «Динамо» М (1:1) и поражение дома от «Оренбурга» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Каккоев (з), травмирован — Кокшаров (н).
Состояние команды: в «Пари НН» огромные проблемы, как в игре, так и в настроении внутри коллектива. Гончаренко и пригласивший его спортивный директор Удальцов на волоске от отставки и неудача в матче с «Ахматом» может привести к радикальным изменениям в клубе.
«Ахмат»
Турнирное положение: после 25 туров «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками.
Последние матчи: игра с «Краснодаром» получилась очень яркой и красивой, но подопечные Сергея Ташуева уступили в ней в гостях со счетом 1:3. В этом матче атака одной команды сменялась атакой другой, итоговый результат мог склониться в любую пользу, но в итоге сказался класс игроков «Краснодара», которые смогли выжать максимум из своих моментов. Единственный мяч за «Ахмат» забил Мелкадзе.
До этого было поражение в Кубке России от «Локомотива» (1:2) и победа дома над «Ростовом» (2:1).
Не сыграют: травмирован — Швец (п).
Состояние команды: последние удачные матчи позволили «Ахмату» покинуть зону стыковых матчей и надеяться на сохранение прописки в РПЛ.
Игра грозненцев радует глаз, Ташуеву удалось выстроить комбинационный атакующий футбол, который начал стабильно приносить очки. В отличной форме находятся Садулаев и Самородов, первый гол забил даже Мелкадзе.
Статистика для ставок
- В первом круге «Пари НН» проиграл дома (0:2)
- В Кубке России оба матча остались за «Ахматом» (2:1, 4:1)
- В прошлом сезоне «Пари НН» выиграл на своем поле (2:0), но уступил в гостях (1:5)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,20, а на «Ахмат» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.
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Прогноз: хозяевам некуда отступать, им надо брать очки, а лучше всего победу, чтобы отдалиться от зоны прямого вылета. Состав у «Пари НН» мастеровитый и свой гол команда способна забить любому сопернику, тем более «Ахмату», у которого оборона не является сильнейшим звеном.
Гости в отличном состоянии, много атакуют и забивают почти в каждом из матчей. «Пари НН» тоже не блещет надежностью в обороне и даст немало шансов забить гостям.
Основная ставка: обе забьют за 1,86.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный вариант, силы соперников сейчас примерно равны.
Дополнительная ставка: ничья за 3,40.