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    Пари НН — Ахмат: ставка и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ахмат»
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    Максим Самородов
    26 апреля в 26-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идут на 14-м месте с 20 очками в таблице РПЛ.

    Последние матчи: в 25-м туре команда Виктора Гончаренко проиграла в гостях «Локомотиву» со счетом 0:3. Все сломало удаление защитника нижегородцев Каккоева за грубую игру на 31-й минуте. В большинстве соперник смог дожать «Пари НН» и забить три безответных мяча.

    Пари НН — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя ничья с «Динамо» М (1:1) и поражение дома от «Оренбурга» (1:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Каккоев (з), травмирован — Кокшаров (н).

    Состояние команды: в «Пари НН» огромные проблемы, как в игре, так и в настроении внутри коллектива. Гончаренко и пригласивший его спортивный директор Удальцов на волоске от отставки и неудача в матче с «Ахматом» может привести к радикальным изменениям в клубе.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: после 25 туров «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: игра с «Краснодаром» получилась очень яркой и красивой, но подопечные Сергея Ташуева уступили в ней в гостях со счетом 1:3. В этом матче атака одной команды сменялась атакой другой, итоговый результат мог склониться в любую пользу, но в итоге сказался класс игроков «Краснодара», которые смогли выжать максимум из своих моментов. Единственный мяч за «Ахмат» забил Мелкадзе.

    До этого было поражение в Кубке России от «Локомотива» (1:2) и победа дома над «Ростовом» (2:1).

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    Не сыграют: травмирован — Швец (п).

    Состояние команды: последние удачные матчи позволили «Ахмату» покинуть зону стыковых матчей и надеяться на сохранение прописки в РПЛ.

    Игра грозненцев радует глаз, Ташуеву удалось выстроить комбинационный атакующий футбол, который начал стабильно приносить очки. В отличной форме находятся Садулаев и Самородов, первый гол забил даже Мелкадзе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Пари НН» проиграл дома (0:2)

    • В Кубке России оба матча остались за «Ахматом» (2:1, 4:1)

    • В прошлом сезоне «Пари НН» выиграл на своем поле (2:0), но уступил в гостях (1:5)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,20, а на «Ахмат» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: хозяевам некуда отступать, им надо брать очки, а лучше всего победу, чтобы отдалиться от зоны прямого вылета. Состав у «Пари НН» мастеровитый и свой гол команда способна забить любому сопернику, тем более «Ахмату», у которого оборона не является сильнейшим звеном.

    Гости в отличном состоянии, много атакуют и забивают почти в каждом из матчей. «Пари НН» тоже не блещет надежностью в обороне и даст немало шансов забить гостям.

    Основная ставка: обе забьют за 1,86.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный вариант, силы соперников сейчас примерно равны.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Ахмат?

    Матч Пари НН — Ахмат состоится 26 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Ахмат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Ахмат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Ахмат?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Ахмат?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Пари НН» дают 3,20, а на «Ахмат» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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