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    Галактионов: По первому тайму был серьезный разговор

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Ростова» (1:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Первый тайм прошел не так, как мы планировали и хотели. Фактически много мячей теряли, давали сопернику проводить атаки. Внесли коррективы. Ребята, которые вышли в перерыве, увеличили командную скорость, смогли делать смену направления и проводить хорошие атаки. За второй тайм поблагодарил ребят. Были моменты, чтобы даже выиграть. По первому тайму был серьезный разговор.

    Недостаток мотивации? У нас профессиональные футболисты. Есть цель выигрывать, причины касаются только качества.

    Этот матч не похож на самарский. Там мы мы пропустили уже в начале два мяча. Здесь мы пропустили после своей ошибки, вернулись в игру. Во втором тайме старались ход игры перевернуть», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Локомотива» теперь 45 очков и шестое место. У «Ростова» 37 баллов и седьмая строчка.

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