Слот: АПЛ — самая сложная лига

Главный тренервысказался о текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Каждый может иметь свое мнение. В тех частях мира, где мы живем, когда у тебя есть мнение, ты можешь поделиться им со всеми. Это очень позитивно.

Я здесь всего год. Я думаю, что никогда раньше не было так волнительно финишировать в первой четверке или пятерке. Во все предыдущие годы было совершенно ясно, какие клубы займут первые три-четыре позиции. По моему мнению, это действительно сложная лига. Потому что, судя по моему опыту, играть никогда не было легко.

Мы не единственная команда в лиге, которой сложно выиграть матч с разницей в 3-4 гола. Возможно, это было проще три или четыре года назад.

Либо команды уже не так хороши — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — либо мы все еще молодцы, но у других команд есть средства, чтобы тратить столько же или, в некоторых ситуациях, даже больше», — цитирует Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и уже практически обеспечил себе чемпионский титул.